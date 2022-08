Manchester City-Bournemouth dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il City debutta in casa nella seconda giornata di Premier contro il Bournemouth: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

MANCHESTER CITY-BOURNEMOUTH: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Manchester City ospita il Bournemouth nella seconda giornata di Premier League.

I Citizens hanno archiviato il ko in Community Shield, riscattandosi all'esordio in Premier: la squadra di Guardiola si è imposta per 2-0 all'Olympic Stadium di Londra contro il West Ham.

Mattatore di giornata è stato Erling Haaland, autore di una doppietta all'esordio assoluto in massima serie inglese.

A Manchester arriva il Bournemouth di Scott Parker che, all'esordio, ha vinto in casa 2-0 contro l'Aston Villa di Steven Gerrard grazie ai goal di Lerma e Moore.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Manchester City-Bournemouth: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER CITY-BOURNEMOUTH

Manchester City-Bournemouth si giocherà sabato 13 agosto 2022 all'Etihad Stadium di Manchester. Calcio d'inizio alle ore 16.00.

DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-BOURNEMOUTH IN TV

L'esordio casalingo in Premier del City verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky al canale Sky Sport Football (203 del satellite)

MANCHESTER CITY-BOURNEMOUTH IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati Sky potranno seguire il match anche in diretta streaming servendosi del servizio di Sky Go, accessibile tramite app scaricabile su smartphone e tablet, o collegandosi al sito ufficiale tramite pc o notebook.

Esiste anche l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Una volta acquistato il ticket 'Sport', si potrà seguire la diretta della partita selezionandola dal palinsesto.

Manchester City-Bournemouth verrà raccontata anche sul sito di GOAL attraverso la consueta diretta testuale del match.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-BOURNEMOUTH

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Ake, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Foden, Haaland, Grealish. All. Guardiola.

BOURNEMOUTH (3-4-2-1): Travers; Lerma, Mepham, Kelly; Smith, Pearson, Billing, Zemura; Tavernier, Solanke; Moore. All. Parker.