Manchester City-Borussia Mönchengladbach dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Dopo il 2-0 ottenuto nella gara d'andata, il Manchester City ospita il Gladbach ancora a Budapest: tutto sulle formazioni e dove vederla.

MANCHESTER CITY-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Manchester City-Borussia Mönchengladbach

Manchester City-Borussia Mönchengladbach Data: 16 marzo 2021

16 marzo 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport Football , Sky Sport

Sky Sport Football , Sky Sport Streaming: Sky Go, Now Tv

Il Manchester City si gioca l'accesso nelle migliori otto d'Europa nel ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2020/21 contro il Borussia Mönchengladbach. Si riparte dal 2-0 per la squadra di Pep Guardiola ottenuto nella gara d'andata, giocata formalmente in trasferta.

Così come i primi 90 minuti, anche i secondi 90 saranno giocati sul campo neutro di Budapest, a causa dei divieti imposti sui trasferimenti tra Germania ed Inghilterra. Il match sarà quindi alla Puskas Arena e il City giocherà formalmente in casa.

All'andata, come detto, Gündogan e compagni hanno vinto 0-2 grazie soprattutto a una grande prestazione di Cancelo e ora ripartono da una posizione di forza. Basterà non perdere con tre goal di scarto oppure con due goal di scarto subendo tre o più goal per assicurarsi il passaggio.

Il Gladbach vive un momento complicato e dopo aver eliminato Inter e Shakhtar Donetsk nel girone di Champions League sta affrontando un momento di grande difficoltà, a differenza del 2021 del City che ha inanellato una serie di 21 vittorie consecutive.

Qui potete trovare tutto ciò che serve sapere su Manchester City-Borussia Mönchengladbach: dalle ultime sulle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER CITY-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2020/21 tra City e Gladbach si giocherà martedì 16 marzo alle ore 21.00. Sede del match sarà ancora la Puskas Arena di Budapest. Si riparte dallo 0-2 ottenuto dal City, formalmente in trasferta.

Manchester City-Borussia Mönchengladbach si potrà seguire in diretta tv sulle reti Sky. I canali di riferimento saranno Sky Sport Football (numero 203 del satellite, numero 474 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La partita non sarà invece trasmessa in chiaro.

Manchester City-Borussia Mönchengladbach si potrà vedere in diretta streaming su Sky Go, servizio riservato ai clienti Sky che potranno scaricare l'app su notebook o pc, smartphone o tablet ed assistere al match. L'alternativa è invece rappresentatata da Now TV, servizio di streaming di Sky, acquistando uno dei pacchetti proposti sul sito.

Il match della Puskas Arena potrà essere seguito anche in diretta su Goal, attraverso il nostro racconto testuale della partita. Sin dalla mattina troverete le ultime notizie sulla gara, poi vi accompagneremo nel racconto minuto per minuto del match fino al fischio finale.

Il City potrebbe riproporre Gabriel Jesus come riferimento centrale con Mahrez e Sterling, mentre Gündogan e Foden saranno gli interni ai lati di Rodri. Difesa con Walker e Cancelo sulle fasce, Ruben Dias e Laporte davanti al portiere Ederson.

Senza Kramer e con Hofmann rientrato ma non al 100%, Marco Rose si affiderà a Lazaro insieme a Stindl e Thuram sulla trequarti, con Pléa riferimento offensivo ed Embolo inizialmente in panchina. Zakaria insieme a Neuhaus nel duo mediano, con Lainer e Bensebaini - che non è al meglio, in caso pronto Wendt - con Ginter ed Elvedi coppia centrale davanti a Sommer.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; Gundogan, Rodri, Foden; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Zakaria, Neuhaus; Lazaro, Stindl, Thuram; Pléa.