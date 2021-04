Manchester City-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali: Knauff e Foden dal 1'

Guardiola sorprende lasciando in panchina Sterlin, Aguero e Gabriel Jesus. Nel Borussia forfait per Sancho, ci sarà il 2002 Knauff.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI CITY-BORUSSIA DORTMUND

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Rúben Dias, Stones, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Emre Can, Dahoud; Knauff, Haaland, Reus.

Dopo la Premier League, ecco che per il Manchester City arriva immediatamente la Champions. A Manchester arrivano i gialloneri del Borussia Dortmund, certamente non nel loro momento migliore ma comunque una squadra da temere, considerata soprattutto l'esperienza della passata stagione europea del City, terminata con un'eliminazione contro una formazione nettamente sfavorita come il Lione.

Guardiola mescola ancora le carte della sua squadra. Il Manchester City vedrà inizialmente in panchina Sterling, Aguero e Gabriel Jesus, con in campo Foden, Bernardo Silva e Mahrez. In difesa non c'è Laporte ma Stones.

Sorpresa anche nel Borussia Dortmund, con il giovanissimo Knauff a comporre il tridente con Haaland e Reus. Emre Can a centrocampo e non in difesa, dove ci sarà Morey da terzino destro.