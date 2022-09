Manchester City-Borussia Dortmund dove vederla: Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Manchester City dell'ex Haaland sfida il Borussia Dortmund nella seconda giornata dei gironi: dove vedere la partita in tv e streaming.

MANCHESTER CITY-BORUSSIA DORTMUND: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Manchester City-Borussia Dortmund

Manchester City-Borussia Dortmund Data: mercoledì 14 settembre 2022

mercoledì 14 settembre 2022 Orario: 21:00

21:00 Canale TV: Sky Sport (numero 255 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Infinity+

Sky Sport (numero 255 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Streaming: Sky Go, NOW, Infinity+

Il Manchester City di Pep Guardiola sfida il Borussia Dortmund di Edin Terzic nella 2ª giornata del Gruppo G di Champions League, in una partita che mette di fronte le due squadre del girone che hanno ottenuto la vittoria nella prima giornata e guidano la classifica.

Le due squadre si sono affrontate in passato già 4 volte in Champions League: i Citizens guidano le statistiche con 2 successi, un pareggio e un'affermazione dei tedeschi e hanno eliminato i rivali nei quarti di finale dell'edizione 2020/21 del torneo.

Gli inglesi sono imbattuti nelle ultime 20 partite casalinghe di Champions League, avendo conseguito 18 vittorie e 2 pareggi e il 55,3% di vittorie (57 su 103 partite disputate) rappresenta la percentuale di successi più alta fra le formazioni che non hanno mai vinto il trofeo.

L'attaccante norvegese del Manchester City Erling Haaland, subito in vetta alla classifica marcatori del torneo con Mbappé e Shved, ha segnato 25 goal in 20 presenze di Champions, più di ogni altro giocatore dopo 20 gare nella competizione. In caso di goal dell'ex, diventerebbe il 2° calciatore, dopo Ciro Immobile, a segnare sia a favore, sia contro il Borussia Dortmund.

Fra i tedeschi spicca invece il Doppio assist dello statunitense di passaporto portoghese Giovanni Reyna nella prima giornata contro il Copenaghen (3-0 per il Dortmund). In questa pagina tutte le informazioni su Manchester City-Borussia Dortmund, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER CITY-BORUSSIA DORTMUND

Manchester City-Borussia Dortmund si disputerà la sera di mercoledì 14 settembre 2022 nel palcoscenico dell'Etihad Stadium con fischio d'inizio alle ore 21.00. Sarà la 5ª sfida fra le due formazioni in Champions League.

DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-BORUSSIA DORTMUND IN TV

La sfida Manchester City-Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport (numero 255 del satellite) e Sky Sport 4K (numero 213 del satellite).

La gara dell'Etihad Stadium sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity+, visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Manchester City-Borussia Dortmund su Sky sarà curata da Federico Zancan, mentre Mediaset non ha ancora ufficializzato il nome del proprio telecronista e della seconda voce.

MANCHESTER CITY-BORUSSIA DORTMUND IN DIRETTA STREAMING

La sfida di Champions League, Manchester City-Borussia Dortmund, sarà visibile in diretta streaming mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

La partita Manchester City-Borussia Dortmund potrà inoltre essere vista in diretta streaming su Infinity+, il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset, che offre agli abbonati anche la visione di 121 big match del massimo torneo calcistico europeo.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League.

IN DIRETTA SU GOAL

Con GOAL avrete la possibilità di seguire il match Manchester City-Borussia Dortmund anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più pericolose create dalle due squadre.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-BORUSSIA DORTMUND

Consueto 4-1-4-1 per Guardiola, che si affiderà in avanti al bomber norvegese Haaland. A centrocampo Bernardo Silva e De Bruyne agiranno da interni, con Foden e Grealish sulle due corsie laterali. Gündogan potrebbe spuntarla su Rodri come playmaker davanti alla difesa, che sarà composta dai due centrali Akanji e Ruben Dias e dai terzini Cancelo e Sergio Gómez. Fra i pali agirà il brasiliano Ederson.

Terzic manderà in campo i tedeschi con il 4-2-3-1. Davanti al portiere Maier, Meunier e Guerreiro saranno i due esterni bassi con libertà di fluidificare, mentre Süle e Schlotterbeck comporranno la coppia centrale difensiva. Bellingham e Özcan agiranno in mediana, con Wolf, Reus e Brandt trequartisti a supporto dell'unica punta Modeste.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Cancelo, Akanji, Ruben Dias, Sergio Gómez; Gündogan; Foden, Bernardo Silva, De Bruyne, Grealish; Haaland. All. Guardiola

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Maier; Meunier, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Özcan; Wolf, Reus, Brandt; Modeste. All. Terzic