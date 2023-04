Manchester City-Bayern Monaco, goal da urlo di Rodri: non aveva mai segnato in Champions

Dopo 43 gare senza reti in Champions, il centrocampista ha trovato il goal: mancino all'incrocio. L'unico altra rete era arrivata in Europa League.

Imprescindibile di Guardiola, uomo ovunque del Manchester City. Rodri è certamente uno dei giocatori su cui il tecnico catalano punta maggiormente, sin da quando, nel 2019, è stato acquistato per 70 milioni di euro, ovvero l'ammontare della clausola rescissoria con cui l'Atletico Madrid l'aveva blindato in precedenza.

Rodri ha aiutato il Manchester City a conquistare diversi trofei, tra cui due titoli consecutivi di Premier. Uno dei quali, segnando sette reti.

Insomma, l'abilità del centrocampista spagnolo nell'inserirsi per aiutare gli avanti di Guardiola è ben nota. Eppure l'ex Atletico non aveva mai segnato in Champions, almeno fino all'11 aprile 2023.

Al momento giusto, Rodri è riuscito a sbloccarsi nel massimo trofeo europeo, dopo quattro annate e mezzo senza nemmeno una rete. Contro il Bayern Monaco, il classe 1996 ha aperto le danze con un gran goal: palla ricevuta sulla trequarti, dribbling col destro e mancino da fuori all'incrocio. Su cui Sommer nulla ha potuto.

Rodri, autore di due goal in questa stagione di Premier, aveva segnato l'unico in Europa nel 2016/2017 quando giocava con il Villarreal: una rete a cui non ne sono seguite altre, nè in Europa League come ai tempi del Sottomarino Giallo, nè come detto in Champions.

La rete contro il Bayern è arrivata alla 44esima presenza in Champions: Guardiola, dopo tanto attendere, può godersi una rete di uno dei suoi big, spesso sottovalutato davanti alla potenza di Haaland e degli altri interpresti del Manchester City.