Manchester City-Atletico Madrid ai quarti: sarà Guardiola contro Simeone

L'urna di Nyon ha deciso di metterli contro, come poche volte era accaduto nel corso delle rispettive carriere: Manchester City-Atletico Madrid è uno dei quarti di Champions League, e ciò significa anche sfida nella sfida tra Pep Guardiola e Diego Pablo Simeone.

Un confronto atipico, capitato soltanto in tre occasioni prima d'ora: la prima risale addirittura alla stagione 2011/2012, quando il catalano si apprestava a concludere la sua esperienza al Barcellona e il 'Cholo', contestualmente, aveva da poco iniziato il suo regno ai 'Colchoneros'.

Finì 1-2 per Guardiola, che però dovette sorbirsi un'amara eliminazione al penultimo atto della massima competizione europea nel 2015/2016: in quella circostanza allenava il Bayern Monaco, beffato dall'Atletico grazie al sigillo di Saul Niguez che rese inutile il 2-1 bavarese del ritorno, regalando così all'Atletico la seconda finale in poco tempo contro i cugini del Real, vittoriosi ai calci di rigore nello scenario di San Siro.

Già all'epoca erano chiari i connotati di due concetti decisamente agli antipodi: da un lato un calcio con un'identità ben definita, basata su canoni estetici dall'elevato coefficiente di difficoltà; dall'altro un calcio per lunghi tratti speculativo, un atteggiamento camaleontico in grado di conferire sembianze diverse ad una squadra attenta a sfruttare qualsivoglia errore degli avversari.

Due filosofie completamente diverse, accomunate però da un'incredibile efficacia raggiunta con mezzi e idee all'opposto, che hanno diviso e continuano a dividere gli amanti del 'bello' e i sostenitori del 'concreto'. Due stili che rispecchiano alla perfezione lo spirito del Guardiola e del Simeone giocatori, dettami che poi hanno fortemente caratterizzato le rispettive ascese come tecnici di fama mondiale.

Tutte queste diversità non hanno mai condizionato il rapporto tra i due, tra i quali scorre un buon sangue: la presenza di Guardiola all'interno della serie tv dedicata a Simeone è, peraltro, una prova tangibile della stima reciproca tra le parti, mai messa in discussione da attriti o simili sul campo da gioco.

Messi di fronte dal sorteggio, Guardiola e Simeone aggiungeranno un nuovo capitolo ad una rivalità sana e dunque anche un po' atipica: perché non saranno mai vedute diverse a compromettere un'amicizia fondata principalmente sul rispetto.