Manchester City-Atletico Madrid Data: 5 aprile 2022

Il Manchester City di Pep Guardiola affronta in casa l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone nella sfida di andata dei quarti di finale di Champions League. Gli inglesi hanno eliminato lo Sporting agli ottavi (0-5 a Lisbona e 0-0 a Manchester), gli spagnoli, invece, hanno superato il Manchester United (1-1 al Wanda Metropolitano e 0-1 ad Old Trafford).

È la prima volta in assoluto che le due squadre si affrontano in una competizione europea nella loro storia. Il Manchester City ha affrontato 16 volte squadre spagnole in Champions League, con un bilancio in equilibrio di 7 vittorie, 7 sconfitte e 2 pareggi.

I Colchoneros, invece, hanno statistiche negative contro formazioni inglesi: su 18 confronti hanno rimediato 7 pareggi e 6 sconfitte, a fronte di sole 5 vittorie. I due tecnici, Pep Guardiola e Diego Pablo Simeone, tornano a sfidarsi dopo che lo hanno fatto a lungo quando Guardiola sedeva sulla panchina del Barcellona.

Riyad Mahrez, autore di 6 reti, è il miglior marcatore degli inglesi in questa Champions League, mentre il francese Antoine Griezmann è il più prolifico dei giocatori colchoneros con 4 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Manchester City-Atletico Madrid, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER CITY-ATLETICO MADRID

Manchester City-Atletico Madrid si disputerà la sera di martedì 5 aprile 2022 nel palcoscenico dell'Etihad Stadium di Manchester. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la prima in Champions League fra le due formazioni, è in programma alle ore 21.00

DOVE VEDERE PORTO-ATLETICO MADRID IN TV

La sfida Manchester City-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta televisiva e sarà visibile in chiaro su Canale 5 (numero 5HD del digitale terrestre) e previo abbonamento su Sky, ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sky e Mediaset non hanno ancora ufficializzato i nomi di telecronista e seconda voce per la sfida dei quarti di Champions Manchester City-Atletico Madrid.

MANCHESTER CITY-ATLETICO MADRID IN DIRETTA STREAMING

La sfida di Champions League, Manchester City-Atletico Madrid, potrà essere vista anche in diretta streaming: in chiaro su Mediaset Infinity, per gli abbonati Sky attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL darà la possibilità ai suoi lettori di seguire il confronto europeo Manchester City-Atletico Madrid anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale fin dalle ore che precedono la gara avrete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d'inizio, gli aggiornamenti live minuto per minuto sul match.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-ATLETICO MADRID

Guardiola non potrà disporre dell'infortunato Ruben Dias e dello squalificato Walker. Al posto di quest'ultimo da terzino destro agirà Cancelo, con Zinchenko a sinistra e in mezzo la coppia centrale composta da Stones e Laporte. A centrocampo Fernandinho è favorito su Rodri in cabina di regia, con De Bruyne e Bernardo Silva (in vantaggio su Gündoğan), come mezzali ai suoi lati. In attacco Foden potrebbe essere preferito a Gabriel Jesus come punta centrale, con Mahrez e Sterling esterni offensivi ai suoi lati.

Simeone dovrà fare a meno dello squalificato Ferreira Carrasco, ma per il resto potrà disporre di tutta la rosa. In attacco João Felix e Griezmann saranno preferiti a Luis Suarez e Cunha. A centrocampo Koke sarà baluardo davanti alla difesa e playmaker, con Hector Herrera e De Paul come mezzali. Sulle due fasce potrebbero agire a destra Marcos Llorente e a sinistra Renan Lodi. Savic, Giménez e Reinildo Mandava formeranno con ogni probabilità la linea difensiva a tre dei Colchoneros, con Oblak a difendere la porta della squadra del 'Cholito'.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Stones, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Sterling.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Giménez, Reinildo Mandava; M. Llorente, H. Herrera, Koke, De Paul, Renan Lodi; João Félix, Griezmann.