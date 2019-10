Manchester City-Atalanta 5-1: Batosta per la Dea, rimonta da urlo all'Etihad

In vantaggio con il rigore di Malinovsky, l'Atalanta è crollata sotto le reti di Aguero (doppietta) e Sterling (tripletta).

Non riesce nell'impresa l' di Gasperini, speranzosa per qualche minuto prima di subire una sconfitta pesantissima sul campo del . In vantaggio all'Etihad, la squadra di Gasperini esce sconfitta per 5-1: dopo il goal di Malinovsky è arrivata la doppietta di Aguero e dunque la tripletta di Sterling a far sfumare ogni sogno di far punti.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Una gara non esaltante per gli ospiti, che continuano a pagare l'inesperienza europea, vista la prima volta in cui è stata catapultata la Dea in queste settimane. Tanta volontà di fare bene sì, ma il doppio impegno, l'assenza del trascinatore Zapata e la forza del Manchester City, seppur mai esaltante in Champions, hanno portato alla terza sconfitta in tre gare.

E dire che l'Atalanta era riuscita a trovare il vantaggio con il rigore di Malinovski, abile a spiazzare Ederson dagli undici metri in seguito al rigore procurato da Ilicic. Trascinato dal solito Aguero perl il City è riuscito a ribaltare la questione nel giro di cinque minuti.

Atalanta troppo molle su Sterling, autore del cross, e disattenta sull'inserimento da rapace di Aguero per il pareggio. Il sorpasso è nell'aria e arriva con un altro rigore, per la personale doppietta del Kun.

Nella ripresa Gasperini inserisce Muriel e Pasalic al posto di Masiello e dell'evanescente Gomez senza però avere l'effetto sperato. Il City ha più occasioni, gestisce bene il vantaggio e non rischia di regalare all'Atalanta il primo punto di Champions e una speranza di qualificazione agli ottavi.

L'Atalanta sbaglia nelle piccole cose e il Manchester City la punisce con il tris: ripartenza a centrocampo dopo un pallone sbagliato, corsa sulla destra in superiorità numerica per Foden e dunque per Sterling, che da pochi passi conclude in maniera imparabile. Concludendo anche la gara al 64' con la personale doppietta e addirittura al 69' con il tris, mandando in visibilio l'Etihad e all'inferno dell'inesperienza una Dea che ha sperato in qualcosa di grande per circa sei minuti.

In virtù del pareggio tra e la situazione dell'Atalanta è ancor più difficile, visti i quattro punti che la separano sia dagli ottavi, sia dal terzo posto che porta in . Sarà essenziale la prossima gara: ultima spiaggia in casa contro il City, il successo unica strada per sperare in un proseguo dell'avventura europea, sia quella al top o quella di riserva.

TABELLINO

MANCHESTER CITY-ATALANTA 5-1

Marcatori: 28' rig. Malinovsky (A), 34' e 38' rig. Aguero (M), 58', 64' e 69' Sterling (M)

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Rodri (41' Stones), Fernandinho, Mendy (71' Cancelo); De Bruyne (67' Otamendi), Gundogan, Foden; Mahrez, Aguero, Sterling. All. Guardiola

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello (46' Pasalic); Castagne, Freuler, de Roon, Gosens; Malinovskyi, Gomez (46' Muriel); Ilicic (72' Hateboer). All. Gasperini

Arbitro: Grinfeld

Ammoniti: Mendy (M), Masiello (A), De Bruyne (M), Foden (M)

Espulsi: Foden (M)