Manchester City-Atalanta, le formazioni ufficiali: gioca Ilicic, out Muriel

Gasperini sceglie Ilicic nel ruolo di punta più avanzata. In difesa c'è Djimsiti al posto di Palomino. City senza centrali difensivi di ruolo.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Rodri, Fernandinho, Mendy; de Bruyne, Gundogan, Foden; Mahrez, Aguero, Sterling. All. Guardiola

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Castagne, Freuler, de Roon, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Ilicic. All. Gasperini

Atalanta con la classica difesa a tre nella quale compare Djimsiti, che prende dunque il posto di Palomino. Sulla destra c'è Castagne e non Hateboer. Il grande ballottaggio della vigilia, infine, è vinto da Ilicic: lo sloveno agirà nel ruolo di punta più avanzata dei nerazzurri, costringendo dunque Muriel alla panchina.

Il Manchester City scende in campo con il consueto 4-3-3 nel quale, ancora una volta, Guardiola gioca senza centrali difensivi di ruolo: tocca nuovamente a Rodri e Fernandinho arretrare assieme a Walker e Mendy, i due terzini. Cancelo in panchina. In mezzo al campo gioca il giovane Foden, mentre Aguero sarà supportato da Mahrez e Sterling.