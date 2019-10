Manchester City-Atalanta, dubbio Gasperini: Ilicic o Muriel in attacco

Gasperini disegna l'Atalanta anti-Manchester City: bergamaschi al cospetto di Guardiola con il ballottaggio tra Ilicic e Muriel in attacco.

A un match del genere, contro una superpotenza del calcio europeo, l’ sperava forse di arrivarci in condizioni diverse. Invece la prima delle due sfide con il Manchester City inizia con un divario di 6 punti (inglesi a punteggio pieno, bergamaschi ancora a zero) e dopo una rimonta subita da 3-0 a 3-3, con strascichi e discussioni annesse.

Insomma, per Gasperini non è propriamente il miglior momento della stagione, nonostante l’entusiasmo a Bergamo non sia mai passato e nonostante il terzo posto in classifica in , con 17 punti. Anche se sicuramente non sono due sconfitte in Champions o una rimonta subita che scalfiscono il lavoro di tre anni. Un lavoro ricompensato da una serata da sogno all’Etihad Stadium.

Tra le tante certezze, ce n’è una che forse Gasperini avrebbe preferito non affrontare: l’assenza certa di Duvan Zapata, la quale lascia aperto un ballottaggio che probabilmente verrà sciolto soltanto a ridosso del fischio d’inizio: quello tra Luis Muriel e Josip Ilicic nel ruolo d punta al posto dell’ex e .

La soluzione con Malinovskiy e Gomez sulla trequarti sembra infatti avere convinto in pieno il tecnico, che ora vuole puntare nuovamente sull’ucraino e sulla sua tecnica, oltre all’attitudine certamente più difensiva rispetto al colombiano ex e allo sloveno. Ci sarà dunque spazio solo per uno dei due. Al momento sembra avanti l'ex .

A centrocampo si rivedrà De Roon dal primo minuto, con Freuler in vantaggio su Pasalic per affiancarlo. Sugli esterni chance per Castagne insieme a Gosens, tra i più in forma dei nerazzurri, mentre in difesa le scelte sono obbligate: out Kjaer e Palomino, saranno Toloi, Djimsiti e Masiello ad agire davanti a Gollini.

Il recupera Otamendi e trova respiro in difesa, dove sta facendo registrare una preoccupante assenza di centrali. Vicino all’ex agirà ancora Fernandinho, con Cancelo a destra e Mendy a sinistra. A centrocampo De Bruyne e David Silva insieme alla diga Rodri, più Mahrez e Sterliing avanzati a supporto della punta Agüero.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, David Silva; Mahrez, Aguero, Sterling

ATALANTA (4-3-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Ilicic