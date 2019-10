Manchester City-Atalanta dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

L'Atalanta torna in campo in Champions League sul campo del Manchester City: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

Terza giornata di nel gruppo C, dove l' di Gasperini affronta il di Guardiola in terra inglese: una sfida proibitiva per i nerazzurri sul campo di una delle grandi favorite per la vittoria finale.

Se l'avvio di stagione in campionato è stato fin qui quasi perfetto, non si può dire altrettanto del cammino europeo della Dea, che ha perso le prime due partite del girone di Champions League contro e Donetsk.

Un'altra sconfitta contro i Citizens potrebbe definitivamente compromettere l'avventura europea dell'Atalanta, mentre gli uomini di Guardiola comandano il gruppo a punteggio pieno con il notevole score di zero goal subiti.

In questa pagina tutte le informazioni su Manchester City-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

MANCHESTER CITY-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Manchester City-Atalanta è in programma martedì 22 ottobre 2019 nello scenario dell'Etihad Stadium di Manchester. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 21.00. La gara sarà diretta dall'arbitro israeliano Orel Grinfeld.

Manchester City-Atalanta sarà trasmessa in diretta da Sky, che detiene i diritti della Champions League, la partita andrà in onda precisamente su Sky Sport Arena (canale 204 del satellite) e Sky Sport (canale 484 del digitale terrestre). La garà potrà però essere vista anche in diretta e in chiaro su Canale 5.

La sfida Manchester City-Atalanta sarà visibile in diretta per gli abbonati Sky su pc, tablet e smartphone tramite la piattaforma di riferimento Sky Go e su Now TV per gli abbonati al servizio streaming.

La partita di Manchester potrà essere inoltre seguita anche sul sito Sportmediaset.it.

Ancora emergenza in difesa per Guardiola, che arretra per l'occasione Fernandinho accanto a Otamendi e rilancia Cancelo con Mendy sugli esterni. Mediana come al solito molto tecnica, con De Bruyne e David Silva accanto a Rodri, in attacco Aguero è supportato dalla fantasia di Mahrez e Sterling.

Gasperini deve fare a meno degli infortunati Palomino, Kjaer e Duvan Zapata: in attacco dovrebbe essere Malinovskyi a giostrare assieme a Gomez alle spalle di Ilicic, favorito su Muriel. Castagne e Gosens i due esterni, si rivede Djimsiti nel trio difensivo a protezione della porta di Gollini.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, David Silva; Mahrez, Aguero, Sterling

ATALANTA (4-3-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Ilicic