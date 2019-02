Manchester City-Arsenal: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Manchester City ospita l'Arsenal per tenere aperta la Premier League: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La clamorosa sconfitta rimediata in rimonta sul campo del Newcastle rischia di rappresentare una svolta in negativo per il Manchester City, che vede il titolo di Premier League sempre più lontano. Per non riporre nel cassetto anche le ultime speranze di raggiungere il Liverpool capolista, la formazione di Guardiola deve battere l'Arsenal in uno dei posticipi domenicali della venticinquesima giornata del massimo campionato inglese.

Per quanto riguarda i Gunners, le ultime due vittorie hanno riportato il sereno su Emery e sui suoi giocatori, che sognano di vincere la battaglia con il Chelsea per agguantare il quarto posto, l'ultimo utile per l'approdo in Champions League. Il Manchester City rappresenta però una bestia nera recente per l'Arsenal, che non a caso ha perso anche all'andata: 0-2 all'Emirates Stadium nella giornata d'esordio della Premier League.

QUANDO SI GIOCA MANCHESTER CITY-ARSENAL

Il big match tra Manchester City e Arsenal andrà in scena nel pomeriggio di domenica 3 febbraio all'Etihad Stadium, tana dei campioni d'Inghilterra in carica. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 17.30 italiane, le 16.30 inglesi.

DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-ARSENAL IN TV E STREAMING

La sfida tra Manchester City e Arsenal sarà visibile su Sky Sport, che ha acquisito in esclusiva i diritti della Premier League. I canali che la trasmetteranno sono Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Gli abbonati potranno assistere al match anche in streaming grazie al servizio SkyGo, utilizzabile su pc, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-ARSENAL

Nel Manchester City, Guardiola si affida ancora ad Aguero al centro dell'attacco, con Gabriel Jesus pronto a subentrare. La formazione dovrebbe essere identica a quella che ha affrontato il Newcastle nel turno infrasettimanale, anche se Bernardo Silva spera in una maglia. Ederson non è al meglio ma, essendo out anche Bravo, dovrebbe stringere i denti e scendere regolarmente in campo.

L'Arsenal dovrà invece fare a meno dell'infortunato Sokratis, mentre Koscielny è tornato ad allenarsi e dovrebbe giocare. Monreal è dunque destinato a tornare sulla fascia. Emery potrebbe confermare il 4-3-1-2, con Ozil alle spalle della coppia Aubameyang-Lacazette e il rientro nell'undici titolare di Xhaka.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Danilo; de Bruyne, Fernandinho, David Silva; Sterling, Aguero, Sané.

ARSENAL (4-3-1-2): Leno; Lichtsteiner, Mustafi, Koscielny, Monreal; Guendouzi, Torreira, Xhaka; Ozil; Aubameyang, Lacazette.