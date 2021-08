Manchester City-Arsenal dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Big match tra Manchester City e Arsenal, con gli ospiti sul fondo della classifica: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Terza giornata di Premier League, in attesa della sosta delle Nazionali. A Manchester il City di Guardiola ospita l'Arsenal di Arteta: un big match tra squadre importanti, ma con il solo club casalingo che sembra poter lottare per grandi traguardi.

L'Arsenal è oramai da anni in discesa verticale, con due sconfitte su due in questo avvio di campionato, dopo aver fallito l'accesso all'Europa nella passata annata. Il Manchester city ha perso all'esordio nel torneo 2021/2022, riscattandosi però contro il Norwich.

In vetta alla Premier League ci sono Brighton, Chelsea, Liverpool e Tottenham, con il Manchester City dunque per ora a metà classifica e l'Arsenal invece già a -6 dalla vetta e costretto ad inseguire come mai prima d'ora per un posto continentale.

In questa pagina tutte le informazioni su Manchester City-Arsenal: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

La gara tra Manchester City e Arsenal si giocherà sabato 28 agosto 2021 alle ore 13:30. Appuntamento all'Etihad Stadium di Manchester, con i tifo si presenti.

Manchester City-Arsenal, match della terza giornata di Premier League, sarà trasmesso in diretta televisiva esclusiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

La sfida tra Manchester City e Arsenal potrà essere seguita anche in diretta streaming. Mediante Sky Go, gli utenti Sky potranno vedere la partita sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Una seconda possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare della Premier League a chi acquista il pass sport.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Laporte, Ruben Dias, Walker; Gundogan, Rodri, Grealish; Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Ferran Torres.

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Soares, Holding, Pablo marì, Tierney; Lokonga, Xhaka; Saka, Smith Rowe, Pepè; Aubameyang.