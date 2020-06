Manchester City-Arsenal dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Manchester City-Arsenal è uno dei due recuperi che aprono il ritorno della Premier League: ecco dove vedere il match in tv e streaming.

Dopo più di tre mesi di astinenza, torna anche la Premier League. Il massimo campionato inglese si aggiunge alla e alla , che sono già ripartite, e alla , che ricomincerà sabato 17 giugno. E lo fa con una sfida di altissimo livello: - .

Si tratta del recupero della gara rinviata lo scorso 11 marzo a causa dell'emergenza COVID-19 che aveva appena iniziato a colpire non soltanto l' , ma anche il resto d'Europa. Assieme a Manchester City-Arsenal si giocherà anche - : entrambi i match sono stati originariamente rinviati per la concomitanza con la della finale di e poi, una seconda volta, a causa della pandemia.

Si tratta di una gara che, in caso di mancato successo del Manchester City, potrebbe avvicinare ulteriormente il verso la conquista matematica della Premier League, ormai scontata. Agli uomini di Guardiola non rimane dunque che la qualificazione alla prossima , anche se tutto dipenderà dal ricorso al TAS dopo la squalifica dalle coppe europee decisa dall'UEFA.

Per quanto riguarda l'Arsenal, invece, la formazione di Mikel Arteta - un ex, visto che solo fino a pochi mesi fa ricopriva il ruolo di assistente di Pep Guardiola - ha come unico obiettivo quello di tornare in Champions League: al momento ha 8 punti di distacco dal quarto, in realtà 5 (dal attualmente quinto) in caso di conferma della squalifica del City.

La gara d'andata tra Arsenal e Manchester City si è disputata all'Emirates Stadium di Londra lo scorso 15 dicembre: la squadra di Guardiola ha trionfato con con un netto 3-0, grazie alla doppietta di De Bruyne e alla rete di Sterling, messe a segno tutte nel primo tempo.

In questa pagina tutte le informazioni su Manchester City-Arsenal: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER CITY-ARSENAL

Manchester City-Arsenal, recupero della ventottesima giornata di Premier League, è in programma nella serata di mercoledì 17 giugno all'Etihad Stadium, casa dei Blues. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 21.15 italiane, le 20.15 inglesi.

La gara tra la formazione di Guardiola e quella di Arteta sarà la seconda di Premier League dopo il lungo stop a causa dell'emergenza COVID-19: sempre mercoledì, ma alle 19 italiane, il campionato inglese tornerà infatti con Aston Villa-Sheffield United.

Manchester City-Arsenal sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky, che detiene i diritti della Premier League. In particolare, la gara dell'Etihad Stadium sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Chi non avesse l'opportunità di assistere in tv a Manchester City-Arsenal potrà farlo in : sempre Sky mette infatti a disposizione degli abbonati il servizio gratuito SkyGo, scaricabile e utilizzabile sul proprio pc, smartphone oppure tablet.

Un'alternativa è Now Tv, servizio di streaming live e on demand di Sky, grazie al quale, acquistando uno dei pacchetti proposti, si può assistere al meglio del calcio italiano e internazionale.

Consueto 4-3-3 per il Manchester City, con Guardiola che non cambierà modulo dopo la lunga interruzione. In attacco Aguero, il miglior marcatore straniero della storia della Premier League, è favorito su Gabriel Jesus, mentre in mezzo al campo Gundogan avanza la propria candidatura per un posto. In difesa, la coppia centrale dovrebbe essere formata da Otamendi e Laporte, con Walker e Mendy terzini. Out Cancelo.

4-2-3-1 invece per l'Arsenal, la cui punta più avanzata sarà Lacazette. A sostegno del francese, ecco Pépé, Ozil e Aubameyang. Coppia di difesa formata da David Luiz e Pablo Marì, favoriti sui vari Sokratis e Mustafi. L'infortunato Torreira non ha ancora una data certa per il ritorno in campo.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Aguero, Sterling. All. Guardiola

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Bellerin, David Luiz, Pablo Marì, Tierney; Ceballos, Xhaka; Pépé, Ozil, Aubameyang; Lacazette. All. Arteta