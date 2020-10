Manchester City-Arsenal dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Manchester City sfida l'Arsenal nella 5ª giornata di Premier League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MANCHESTER CITY-ARSENAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 17 ottobre 2020

Orario: 18.30

Canale: Sky

Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Manchester City di Pep Guardiola sfida in casa l'Arsenal di Mikel Arteta nel big match della 5ª giornata di Premier League. I Citizens hanno avuto un avvio di stagione complicato e attualmente si trovano al 14° posto in classifica con 4 punti in 3 partite, con la gara contro l' da recuperare, i Gunners sono invece al 2° posto a pari merito con Aston Villa e City a quota 9.

Negli 89 confronti complessivi fra le due squadre nel massimo campionato inglese, i londinesi guidano nelle statistiche con 41 vittorie a fronte di 25 pareggi e 23 successi dei padroni di casa. Limitatamente alla sola Premier League, Arsenal comunque in vantaggio con 23 vittorie, 13 successi del Manchester City e 10 pareggi.

Nella squadra di Guardiola sono ben 5 i calciatori che hanno realizzato almeno una rete: De Bruyne, Mahrez, Sterling, Gabriel Jesus e Aké, mentre l'attaccante dell'Arsenal Alexandre Lacazette ha già segnato 3 reti in campionato.

Entrambe le squadre saranno successivamente impegnate in Europa: il Manchester City ospiterà il nella prima giornata di , mentre l'Arsenal affronterà in trasferta il nel 1° turno di . In questa pagina tutte le informazioni su Manchester City-Arsenal: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MANCHESTER CITY-ARSENAL

Manchester City-Arsenal si giocherà la sera di sabato 17 ottobre 2020 nella cornice dell'Etihad Stadium di Manchester. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 47ª in Premier League fra le due squadre, è in programma alle ore 18.30.

Il big match di Premier League, Manchester City-Arsenal, sarà visibile in diretta tv su Sky, che trasmetterà la partita sul canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Marianella.

Gli appassionati di calcio inglese e i tifosi potranno seguire Manchester City-Arsenal anche in diretta . Attraverso Sky Go, la gara sarà infatti visibile sia su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet. In quest'ultimo caso occorrerà scaricare precedentemente l'applicazione su sistemi Android e iOS.

In alternativa si può vedere la partita su Now Tv: il servizio di streaming live e on demand di Sky offre infatti la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le gare di Premier League, a chi acquista uno dei pacchetti offerti.

IN DIRETTA SU GOAL

Attraversosarà possibile seguireancheCollegandovi con il sito, avrete tutti gli aggiornamenti minuto per minuto sulla gara, con i goal e tutte le azioni più importanti prodotte dalle due squadre.

Guardiola potrebbe rilanciare sulla sinistra l'olandese Aké al posto di Mendy, con Walker a destra e la coppia centrale composta da Ruben Dias e Laporte. Fra i pali ci sarà Ederson, con Rodri in cabina di regia e Foden e De Bruyne mezzali con possibilità di offendere. In attacco è possibile la conferma di Mahrez come finto nove, mentre Ferran Torres e Sterling potrebbero agire da esterni offensivi.

Arteta punterà un 4-3-3 speculare a quello dei Citizens. Nell'attacco dei Gunners è possibile il ritorno dal 1' di Lacazette al posto di Nketiah, con Willian e Aubameyang ai suoi lati. In mediana Ceballos potrebbe avere il ruolo di playmaker, venendo affiancato da Saka ed Elneny, quest'ultimo favorito su Xhaka. Dietro, davanti al portiere tedesco Leno, coppia centrale difensiva composta da David Luíz e Gabriel, con Bellerín e Tierney terzini.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Aké; Foden, Rodri, De Bruyne; Ferran Torres, Mahrez, Sterling.

ARSENAL (4-3-3): Leno; Bellerín, David Luíz, Gabriel, Tierney; Saka, Ceballos, Elneny; Willian, Lacazette, Aubameyang.