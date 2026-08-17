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Manchester City-AFC Bournemouth, anteprima di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Manchester City vs AFC Bournemouth
Premier League
Manchester City
AFC Bournemouth

Anteprima completa della partita tra Manchester City e AFC Bournemouth in Premier League. Analizziamo gli insegnamenti del Community Shield, il momento recente, i precedenti e i temi chiave in vista di questa sfida della giornata d'apertura all'Etihad Stadium.

Manchester City vs AFC Bournemouth: dettagli della partita

crest
Premier League - Game Week 1
Etihad Stadium

Manchester City e AFC Bournemouth scenderanno in campo il 23 agosto 2026 alle 13:00 GMT (9:00 EST / 14:00 BST / 15:00 SAST).

Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images

Esordio in Premier League a Manchester

Il Manchester City apre la sua campagna di Premier League 2026/27 in casa, ospitando l’AFC Bournemouth all’Etihad Stadium. Dopo un pomeriggio complicato nel Community Shield, il City cercherà di imporre subito la propria autorità davanti ai propri tifosi e di dare un tono energico alla nuova stagione di campionato. Per il Bournemouth, la trasferta a Manchester nella prima giornata rappresenta un severo banco di prova iniziale contro un’avversaria di alto livello.

FBL-ENG-PR-COMMUNITY-ARSENAL-MAN CITYGetty Images

Il reset dei Cityzens: scrollarsi di dosso la delusione del Community Shield

La squadra di Enzo Maresca si presenta all’esordio in Premier League cercando una risposta immediata dopo la sconfitta per 3-0 contro l’Arsenal nel FA Community Shield al Principality Stadium di Cardiff il 16 agosto. Pur avendo controllato a tratti il possesso, le concessioni difensive iniziali e le occasioni mancate si sono rivelate costose, con i gol di Riccardo Calafiori, Kai Havertz e Martin Ødegaard che hanno fissato il risultato in favore dell’Arsenal. Con uomini chiave come Erling Haaland, Phil Foden e i nuovi arrivi chiamati a trovare rapidamente l’intesa, il City punta ad affinare il proprio cinismo e la disciplina difensiva tornando a giocare in casa.

Real Betis Balompie v AFC Bournemouth - Pre-Season FriendlyGetty Images

La sfida delle Cherries per sorprendere il City

L’AFC Bournemouth arriva all’Etihad Stadium con l’intenzione di mettere in difficoltà l’impianto di gioco del City attraverso una solida organizzazione difensiva e rapide ripartenze. Le Cherries hanno mostrato la loro capacità di spingere le grandi squadre al limite nel finale della scorsa stagione, fermando il City sull’1-1 in una sfida drammatica al Vitality Stadium nel maggio 2026 grazie a un gol di Eli Junior Kroupi, prima del pareggio nel recupero firmato da Erling Haaland. Il Bournemouth farà grande affidamento su quella resilienza nel tentativo di scardinare la struttura di pressing del City nel giorno dell’esordio.

Storia dei precedenti: dominio netto con scontri recenti più equilibrati

Storicamente, il Manchester City ha goduto di un dominio schiacciante in questa sfida, mantenendo una striscia di imbattibilità nei confronti di Premier League contro il Bournemouth. Tuttavia, gli incontri più recenti sono stati più equilibrati; oltre all’1-1 in campionato del maggio 2026, il City ha superato di misura le Cherries per 2-1 in un combattuto quarto di finale di FA Cup all’inizio del 2025. Il City cercherà di mantenere il proprio autorevole rendimento casalingo, mentre il Bournemouth lotterà per conquistare una storica prima vittoria in Premier League all’Etihad.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Manchester City - AFC Bournemouth

Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formazione
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU

Allenatore

  • E. Maresca

Il Manchester City arriva alla partita con un numero significativo di assenti. Rodri, Jack Grealish, Jeremy Doku e Matheus Nunes sono tutti indicati come indisponibili. In questa fase Maresca non ha ancora una probabile formazione confermata e sono attesi aggiornamenti più vicino al calcio d’inizio.

Il Bournemouth ha una lista di indisponibili ancora più lunga per Marco Rose. Eli Junior Kroupi, Veljko Milosavljevic, Amine Adli, David Brooks, Tyler Adams e Julian Araujo sono tutti fuori per infortunio. Assente anche Ryan Christie, che deve scontare una squalifica. Come per il City, non è stato ancora confermato alcun undici titolare previsto in vista della partita.

Forma

MCI

MCI - Forma

AVL
S1-2
INT
S1-1
KLA
V1-3
ATM
V3-1
ARS
S3-0
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
BOU

BOU - Forma

FCP
V4-1
FCA
V2-5
GEN
V10-1
BET
D2-2
M05
S2-1
Gol segnato (subito)
22/8
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Gli ultimi cinque risultati del Manchester City offrono un quadro misto. Ha vinto due amichevoli precampionato, battendo l’Atletico Madrid 3-1 e superando i K-League All Stars 3-1 in tournée. Al netto di un pareggio contro l’Inter e di una sconfitta nell’ultima amichevole di preparazione, il risultato più significativo è arrivato domenica, quando l’Arsenal lo ha battuto 3-0 nel Community Shield. L’ultima partita di campionato ufficiale si è conclusa con una sconfitta per 2-1 sul campo dell’Aston Villa a maggio.

Il precampionato del Bournemouth racconta tre vittorie, un pareggio e una sconfitta in cinque partite. Il risultato di spicco è stato il travolgente 10-1 inflitto al Genoa, anche se il livello di quell’avversaria va valutato di conseguenza. Ha anche battuto l’Augsburg 5-2 in trasferta e il St. Pauli 4-1, prima di pareggiare 2-2 con il Real Betis e perdere più recentemente 2-1 contro il Mainz 05. La squadra di Rose ha segnato 20 gol in queste cinque gare e ne ha subiti otto.

Precedenti

Testa a testa

Manchester CityPareggioAFC Bournemouth
3
1
1
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FIN
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
FIN
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
FIN
FA Cup
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FIN
Premier League
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FIN
10Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5

L’incontro più recente tra questi club si è concluso 1-1 al Vitality Stadium nel maggio 2026, una partita di Premier League che ha negato al City una vittoria agevole in trasferta. Prima di allora, il City aveva vinto tre dei quattro precedenti, compreso un successo casalingo per 3-1 nel novembre 2025 e una vittoria per 3-1 all’Etihad nel maggio 2025. L’unica vittoria del Bournemouth negli ultimi cinque confronti diretti è arrivata con un successo interno per 2-1 in campionato nel novembre 2024.

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