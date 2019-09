Manchester City travolgente: 5 goal in 18 minuti al Watford

Manchester City scatenato contro il Watford: risultato sul 5-0 dopo i primi 18 minuti di gioco, londinesi spazzati via.

Il ko dai tratti clamorosi contro il deve aver smosso qualcosa negli uomini di Pep Guardiola, entrati con una carica enorme all'Etihad Stadium, dove il malcapitato ha fatto i conti con una furia agonistica con pochi eguali.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

Nel match valido per la sesta giornata di Premier League, il ha già ipotecato la vittoria: 5-0 il risultato in favore dopo soli 18 minuti di gioco e tre punti messi in cassaforte in attesa che il domenica affronti il a 'Stamford Bridge'.

Ad aprire le marcature ci ha pensato David Silva al primo minuto, imitato poco dopo da Agüero su calcio di rigore. Tris a opera di Mahrez, seguito dal poker di Bernardo Silva e dalla 'manita' firmata Otamendi, servito comodamente da un Agüero 'on fire'.

Per il Watford si ripete l'incubo già vissuto nella scorsa finale di , quando il Manchester City ebbe la meglio con un tennistico 6-0 che spezzò le speranze del club di proprietà della famiglia Pozzo di conquistare un importante trofeo.

Sempre 6-0, ma quella volta fuori casa, per i 'Citizens' anche il 16 settembre 2017: allora Agüero siglò una tripletta, in un'annata che alla fine regalò il titolo in campionato dopo un digiuno durato tre anni.