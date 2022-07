Manaj verso l'Inghilterra: trattativa in corso tra Barcellona e Watford

L'attaccante albanese, autore di 5 goal nell'ultima Serie A con lo Spezia, non è stato riscattato dal club ligure: può ripartire dalla Championship.

Il futuro di Rey Manaj è vicino alla svolta. L'attaccante albanese classe 1997 è rientrato al Barcellona dopo il prestito allo Spezia nella passata stagione ma è destinato a lasciare in questa sessione di mercato il club catalano.

Nelle ultime ore il Watford si è fatto avanti avviando ufficialmente contatti con il Barcellona per trattare il trasferimento di Manaj. Gli 'Hornets', reduci dalla retrocessione dalla Premier League alla Championship, devono fare attenzione alla concorrenza del Getafe.

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto riferisce 'Mundo Deportivo', il Watford è fiducioso ed è convinto di ottenere il 'sì' dei blaugrana e del calciatore a breve. Le parti hanno concordato di riaggiornarsi a breve, entro tre giorni.

La trattativa è vicina alla fumata bianca. Il Barcellona è disposto a cedere Manaj in prestito fino alla prossima estate, quando scadrà il contratto che lega il calciatore al club catalano, oltre a garantirsi una percentuale sulla futura rivendita. Dal canto loro, gli 'Hornets' stanno valutando la possibilità di pagare un indennizzo per acquistare subito il cartellino di Manaj.

Manaj ha già detto sì al Watford e sarebbe entusiasta di prendere parte al progetto di tornare subito in Premier League. L'attaccante classe 1997, autore di 5 goal in 30 presenze nell'ultima Serie A, non è stato riscattato dallo Spezia, che non ha esercitato il diritto di riscatto fissato a 2,7 milioni di euro.