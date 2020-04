Il dramma di Mammana: "Quando è morto mio padre ho pensato al suicidio"

Il difensore dello Zenit, Emanuel Mammana, ricorda una fase difficile della sua vita: “Avevo già perso mia madre, pensai ad una follia”.

Ha appena 24 anni, ma la sua è già una carriera che l’ha portato a vivere tantissime esperienze. Emanuel Mammana, dopo essersi imposto giovanissimo nel River Plate, nel 2016 è approdato in Europa, dove ha vestito prima la maglia del ed ora quella dello .

La sua esperienza in non è stata sin qui felicissima, visto che ha subito due brutti infortuni al ginocchio che l’hanno costretto a stop molto lunghi, ma parlando ad Olé, ha spiegato come ormai il peggio sia alle spalle.

“Prima dell’inizio della quarantena ero vicino a tornare a lavorare con il gruppo. I primi mesi sono stati molto duri, quest’ultimo intervento è stato molto complicato. Ho perso molto sangue, ho sofferto di anemia, mi sono sentito molto debole. Il giorno in cui mi hanno operato ho avuto un crollo, ma quello successivo era già concentrato su un nuovo recupero”.

Mammana ha ammesso di aver pensato anche al ritiro dal calcio giocato dopo la morte di suo padre e nella sua mente si sono addensati anche pensieri terribili come il suicidio.

“Volevo mollare tutto dopo la morte di mio padre. Avevo già perso mia madre e prima ho pensato di lasciare il calcio, poi per due volte persino alla follia di suicidarmi. E’ stato molto, molto difficile. Ho passato due o tre mesi che mi sono costati carissimo. Nonostante il dolore sono però stato capace di uscirne. Il River mi ha aiutato molto. Mi sono reso conto che a casa avevano lottato tanto per farmi arrivare a certi livelli e non potevo buttare via tutto. Dovevo realizzare il sogno di mio padre”.

Quel colpo terribile, ma l’ha reso una persona più forte.