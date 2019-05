Mamma di Zaniolo rapinata: "Hanno minacciato di spararmi, non posso uscire da sola"

La madre di Zaniolo ha subito una rapina violenta in pieno giorno: "Futuro? Domenica torno a La Spezia e vediamo, lì posso girare col Rolex".

E' stata una mattinata di paura quella di giovedì per Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo e vittima di una violenta rapina in pieno giorno nella zona dell'Eur a .

A raccontare quanto successo, intervistata da 'Il Corriere dello Sport', è la stessa signora Zaniolo.

"No, non ho ferite, per fortuna. I ladri erano due, uno mi ha tenuta la spalla e un altro mi ha pestato un piede. Entrambi avevano un accento romano, non erano stranieri. Io dovevo fare una commissione e passare in banca, prima di andare a prendere Nicolò a Trigoria. Mi hanno tolto l’orologio, quello che mi ha messo il braccio intorno al collo mi ha detto senza urlare: “Stai zitta, altrimenti ti sparo”.

La madre di Zaniolo è rimasta molto sorpresa soprattutto per l'orario e il luogo della rapina.

"E’ incredibile quello che è successo, non mi sarei mai aspettata uno scippo in pieno giorno, in un posto anche trafficato. Mi hanno portato via tutto quello che avevo, ma non importa. Quando ti trovi in una situazione del genere l’importante è sopravvivere. Io poi non sono abituata a queste cose: a La non succede mai nulla di tutto ciò, è una città tranquilla dove posso girare anche con un Rolex".

E dire che qualcuno le aveva consigliato di non portare al polso un orologio di così grande valore.

"Non so neanche come se ne siano accorti, mi hanno bloccata subito dopo essere scesa dall’auto. Mi avevano consigliato di non uscire con l’orologio, ma non mi sembrava giusto: se non posso mettermi ciò che voglio, non mi sento libera di vivere serenamente".

Subito dopo il fattaccio Zaniolo ha raggiunto la madre sul posto dove è stato accompagnato da Daniele De Rossi.

"E’ stato molto gentile, mi ha chiesto come mi sentissi, se fosse tutto a posto. Poi ha salutato ed è andato via. L’ho ringraziato, Nicolò era molto turbato. Appena ha finito gli allenamenti ha voluto vedermi per accertarsi che stessi bene".

Un post pubblicato da Zaniolo subito dopo la rapina ha spaventato i tifosi della Roma, ma per ora la madre preferisce non sbilanciarsi sul futuro.

"Quello che è accaduto a me non deve condizionare mio figlio. Ma io adesso non posso pensare di uscire da sola di casa. Mio figlio era molto scosso per la violenza che ho subito ed era arrabbiato. Io non sono serena, non posso andare in giro, non mi sento tranquilla. Domenica finisce il campionato e ce ne torneremo tutti a La Spezia. Lì mi rilasso, poi vedremo cosa fare".

Il padre di Zaniolo, Igor, invece è molto più ottimista sulla possibilità che il figlio resti alla Roma.