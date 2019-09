La mamma di Zaniolo chiude il caso Derby: "Insulti? Ci siamo fatti quattro risate"

Il caso è chiuso. Dopo i pesanti insulti ricevuti da una parte dei tifosi della Lazio durante il Derby, infatti, Francesca Costa prova a metterci una pietra sopra e guarda avanti.

La madre di Zaniolo, diventata domenica scorsa involontariamente protagonista della stracittadina a causa di cori decisamente di cattivo gusto, a 'Il Corriere dello Sport' assicura di non averci fatto troppo caso.

"Ci siamo fatti quattro risate in famiglia. Ero con mio marito Igor in tribuna. E anche dopo, con Nicolò, abbiamo scherzato: “Hai visto cosa pensano i laziali della mamma?”. Se ha resistito durante un Derby, il resto sarà semplice. I tifosi avversari vorrebbero turbarlo con questi mezzucci, ma non ci riusciranno. Mi è dispiaciuto solo per l’altra nostra figlia, Benedetta, che è un’adolescente e può rimanerci male. Ma l’ha capito anche lei che non è niente di grave".

Anche sotto il post di risposta pubblicato su Instagram, peraltro, gli insulti alla madre di Zaniolo sono continuati.

"Potrei cancellare i commenti inappropriati che ricevo. Invece resta tutto lì: facessero ciò che credono. Io vado avanti. Non faccio nulla di male se scatto qualche foto e la pubblico, come succede a tutti. Non intendo commercializzare la mia immagine. Ho già rifiutato molte proposte, dalle e non solo. Non ho bisogno di visibilità. Ma non intendo cambiare: ho apprezzato molto chi mi ha definita una madre anticonvenzionale, mi piace. Magari altre madri si comporteranno come me, in futuro".