Maltrattamenti al suo gatto: Zouma condannato a 180 ore di lavori socialmente utili

Il difensore del West Ham è stato ritenuto colpevole dalla Thames Magistrates Court. Per lui scatta anche il divieto per cinque anni di tenere gatti.

Il difensore del West Ham, Kurt Zouma, è stato condannato a svolgere 180 ore di lavori socialmente utili e non retribuiti, a seguito di maltrattamenti provocati al suo gatto domestico.

E’ questo quanto stabilito dalla ‘Thames Magistrates Court’, che ha inoltre vietato al giocatore di tenere gatti per i prossimi cinque anni e lo ha anche condannato a pagare le spese processuali che ammontano a circa novemila sterline.

Si chiude così una vicenda che si è protratta negli ultimi mesi e che è iniziata lo scorso 6 febbraio quanto il fratello di Kurt Zouma, Yoan, ha pubblicato un video su Snapchat che immortalava il difensore del West Ham nell’atto del rincorrere il suo animale domestico, colpirlo con una scarpa, schiaffeggiarlo e colpirlo con un calcio.

Immagini terrificanti che hanno fatto il giro del mondo e che hanno portato il giudice distrettuale, Susan Holdham, ha definire l’accaduto come “Vergognoso e riprovevole”.

Lo stesso giudice Holdham ha tenuto conto del fatto che Zouma non era stato mai condannato in precedenza per alcun tipo di reato, che si è dichiarato fin da subito colpevole e che è stato già severamente punito dal suo club con una multa di circa trecentomila euro tutti da devolvere ad enti benefici.

Zouma la scorsa settimana si era dichiarato colpevole di entrambi i capi d’accusa a suo carico per aver causato “sofferenze inutili ad un animale protetto, schiaffeggiandolo e prendendolo a calci”.

Entrambi i suoi gatti sono stati successivamente affidati alla RSPCA già in data 12 febbraio.

Condannato anche Yoan Zouma a 140 ore di lavori socialmente utili, poiché reso di aver “Aiutato, favorito, consigliato o convito il fratello Kurt a commettere il reato”. Anche lui si è dichiarato colpevole.