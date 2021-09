Il Malmö come nel 2014: la Juventus riparte dagli svedesi in Champions

La seconda Juve di Allegri riparte in Europa come la prima: sfidando il Malmö. Era il 2014 e in quella Champions si spinse fino in finale.

Mettersi alle spalle le due sconfitte consecutive patite contro Empoli e Napoli , oltre che un inizio di campionato che parla di un solo punto nelle prime tre uscite, e portare a casa la prima vittoria stagionale.

E’ questo l’obiettivo di una Juventus che sin qui ha deluso le aspettative. La compagine bianconera questa sera proverà a scuotersi con il Malmö nella sfida che segnerà il debutto nella fase a gironi della Champions League 2021/2022 .

Il destino e l’urna di Nyon hanno stabilito che il cammino europeo della ‘Vecchia Signora’ debba ripartire da una partite contro gli svedesi e la cosa rappresenta in un certo senso un déjà vu. Già nel 2014 infatti, quando Massimiliano Allegri iniziò il suo primo ciclo all’ombra della Mole, il avversario nel match d’esordio della massima competizione europea fu proprio il Malmö.

Lo stesso Allegri lo ha ricordato nel corso della conferenza stampa di presentazione della partita .

“La gara contro il Malmö è diversa rispetto a quella di anni fa. Nel calcio non si può mai dire quello che può succedere: dobbiamo cercare di farle succedere, le cose. In questo momento in campionato le cose non sono andate bene. Dobbiamo uscirne nel migliore dei modi: domani, ma per la Champions".

Rispetto alla sfida che si disputò il 16 settembre 2014 ovviamente sono cambiate moltissime cose. Allora si giocò a Torino, mentre questa sera si scenderà in campo in Svezia all’Eleda Stadion, ma soprattutto, rispetto a quella partita la Juve ha nella sua bacheca sei Scudetti in più, oltre che una nutrita collezione di Coppe Italia e Supercoppe Italiane.

Di quella squadra facevano parte Chiellini , Bonucci e Morata , tre giocatori che ancora oggi vestono di bianconero, ma diversi protagonisti di quella sfida hanno lasciato non solo Torino, ma anche il calcio giocato. Nel Malmö, allora guidato da Age Hareide, faceva invece parte Erdal Rakip , che in quella partita entrò dalla panchina e che dopo le esperienze con Benfica e Crystal Palace è tornato a vestire la maglia della compagine svedese, ma anche elementi come Robin Olsen , Filip Helander e soprattutto Emil Forsberg , che poi hanno avuto carriere importanti a livello internazionale.

Allora la Juve, che poi sarebbe riuscita a spingersi fino in finale (venne sconfitta a Berlino 3-1 dal Barcellona) si impose per 2-0 grazie ad una doppietta di Tevez e Allegri disegnò la sua squadra con un 3-5-2 che recitava: Buffon; Caceres, Chiellini, Bonucci; Lichtsteiner, Pogba, Asamoah, Marchisio, Evra; Tevez, Llorente , mentre in panchina figuravano Storari, Ogbonna, Romulo, Padoin, Coman, Giovinco e Morata.

Oggi come quel 2014, la Juventus è ancora a caccia di un grande trionfo europeo, ma chissà che proprio il Malmö non possa rappresentare di nuovo l’inizio di un nuovo grande ciclo contraddistinto da tanti successi targati Allegri.