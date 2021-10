Il Malmoe riceve il Chelsea nella fase a gironi di Champions League: tutto sulla partita, dalle formazioni dove vederla in tv e streaming.

MALMOE-CHELSEA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La Champions League torna con la fase a gironi, giunta alle ultime gare. per quanto riguarda il Gruppo H, è in programma Malmoe-Chelsea: la Cenerentola del raggruppamento che affronta una delle più serie candidate al passaggio del turno.

Il Malmoe ha raccolto 0 punti nelle prime 3 partire, segnando 0 goal e subendone ben 11. Per gli svedesi, l'unico obiettivo credibile è provare ad agganciare il terzo posto 'retrocedendo' così in Europa League.

Il Chelsea, proprio nella sfida di Stamford Bridge contro il Malmoe, ha riscattato con un rotondo 4-0 la precedente caduta contro la Juventus. Per giocarsi fino alla fine il primo posto con i bianconeri, i Blues devono assolutamente vincere.

In questo articolo troverete molte informazioni utili riguardo a Malmoe-Chelsea: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO MALMOE-CHELSEA

La sfida che metterà di fronte Malmoe e Chelsea verrà giocata martedì 2 novembre 2021, alle ore 18.45. Il teatro che ospiterà il match sarà l'Eleda Stadion di Malmoe.

Il confronto tra svedesi e inglesi potrà essere visto su Sky. L'emittente satellitare trasmetterà la partita su Sky Sport Uno e su Sky Sport (canale 254 satellite).

Un'alternativa a Sky è rappresentata da Infinity +, canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset. Sottoscrivendo l'abbonamento specifico e disponendo di una smart tv, potrete accedere all'app e selezionare l'evento desiderato.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Per quanto riguarda la diretta di Sky, sarà Nicola Roggero a raccontare Malmoe-Chelsea. Ancora non è noto chi farà la telecronaca per Infinity +.

Gli abbonati a Sky, oltre a godersi la partita in tv, potranno anche optare per la diretta in streaming grazie a Sky Go: applicazione disponibile per pc, smartphone e tablet. Sempre con questi dispositivi, sarà possibile accedere all'app di Infinity +.

Una terza opzione per quanto riguarda lo streaming è NOW, servizio on demand di Sky che consente di vedere - tra le altre - le partite di Champions League attraverso il pacchetto 'Sport'.

Anche noi di Goal non vi faremo perdere nulla di Malmoe-Chelsea: accedendo al portale, saprete in tempo reale le formazioni ufficiali e potrete vivere le emozioni del match.

Tomasson non dovrebbe modificare di molto il 3-5-2 visto a Stamford Bridge. Davanti a Dahlin, linea difensiva a tre con Olsson Brorsson e Nielsen. Innocent, Christiansen e Peña in mediana, con Larsson e Berget sulle fasce. In avanti spazio a Colak e Birmancevic.

Assenze pesanti per Tuchel, che deve rinunciare agli infortunati, Kovacic, Lukaku e Werner. Spazio dunque ad un 3-4-2-1 in cui Mendy verrà protetto da Christensen, Thiago Silva e Rüdiger. Kanté e Jorginho guideranno il centrocampo, appoggiandosi sugli esterni ad Azpilicueta e a Chiwell. Sulla trequarti Ziyech e Hudson-Odoi, a sostegno di Havertz.

MALMOE (3-5-2): Dahlin; Olsson, Brorsson, Nielsen; Larsson, Innocent, Christiansen, Peña, Berget; Colak, Birmancevic. All. Tomasson

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell; Ziyech, Hudson-Odoi; Havertz. All. Tuchel