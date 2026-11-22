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Quando uno segna quattro volte nella stessa partita e ha più goal che presenze in campionato, il discorso torna sempre lì: al record storico di Gonzalo Higuain e Ciro Immobile. Accadeva con Lautaro Martinez un paio d'anni fa e la storia non può che ripetersi con Donyell Malen.

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Il centravanti olandese della Roma ha fatto il fenomeno a Parma. Un goal nel primo tempo e altri tre nella ripresa nel 5-1 della squadra di Gasperini al Tardini. Totale, appunto: quattro. Roba da fuoriclasse, anche se i compagni (Wesley in primis) e gli avversari (Troilo) hanno contribuito parecchio per metterlo nelle condizioni ideali.

E dunque si torna alla fatidica domanda: Malen può davvero superare il record storico di Higuain e Immobile?

GASPERINI: "IO L'HO DETTO PER MOTIVARLO..."

All'inizio di settembre, Gasperini aveva già buttato lì l'idea: "Se insidiasse il record, non mi sorprenderebbe". E dopo la partita contro il Parma l'allenatore della Roma ha rilanciato, anche se con il sorriso.

"Ho detto che può battere il record per motivarlo, ci gioco un po'. Diciamo che sarei contento se arrivasse a 30".

QUANTO AVEVANO SEGNATO HIGUAIN E IMMOBILE

Higuain, che ai tempi militava nel Napoli, nella stagione 2015/16 è riuscito nella clamorosa impresa di segnare 36 goal in 35 partite. 36 come quelli di Immobile nel 2019/20. Con la differenza che l'allora capitano e simbolo della Lazio li ha collezionati in 37 partite.

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Guardando a quel che Higuain ha combinato dopo 12 giornate di campionato, le stesse di oggi (ma Malen ne ha saltata una per squalifica), si scopre qualcosa di curioso: il Pipita era "solo" a quota 9. Capocannoniere assieme al sampdoriano Eder, sì, ma neppure in doppia cifra. Si sarebbe scatenato in seguito.

Aveva segnato decisamente di più Immobile, indiscusso re dei marcatori con 14 centri in 12 partite. Dunque un paio in più rispetto a quelli messi a bersaglio da Malen fino a questo momento.

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L'IMPRESA (IM)POSSIBILE

A dar fiato alle trombe di chi sogna l'impresa da parte di Malen è il fatto che l'ex giocatore di Borussia Dortmund e Aston Villa sembra un animale in campo: non sta mai fermo, vuole il goal, lo cerca e spesso lo trova. L'atteggiamento del corpo, il modo in cui tenta ogni volta di smarcarsi, sono l'indicatore chiaro di una fiducia a mille.

Mai Malen aveva fatto così bene nel corso della propria carriera. Alla fine è esploso in Italia, in Serie A, in un campionato di livello inferiore rispetto alla Premier League ma comunque in crescita dal punto di vista dello spettacolo dopo il punto più basso toccato nella scorsa stagione.

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I compagni giocano per lui. E il calcio di Gasperini ne esalta le caratteristiche. Avere Dybala e Soulé alle proprie spalle, ma anche un Mora in continua crescita, aiuta e non poco. Se poi c'è chi, come Wesley, entra dalla panchina e ti piazza sui piedi due assist e mezzo, è un altro punto in più.

L'impresa è difficile, difficilissima. Fa bene Gasperini ad accontentarsi di un trentello. Ma difficile non significa impossibile. Malen ha nel corpo e nella mente le potenzialità per essere continuo: lo è stato del resto per tutto il 2026, visto che da gennaio non ha praticamente mai smesso di segnare. E intanto Donny è già a un terzo del record: Higuain e Immobile sono avvisati.