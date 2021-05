Maleh agli Europei Under 21: ma prima il sogno promozione col Venezia

Youssef Maleh, gioiellino che la Fiorentina a gennaio ha acquistato dal Venezia lasciandolo in Laguna, è stato convocato per gli Europei Under 21.

Da un lato il sogno promozione, dall'altra gli Europei Under 21. Definire magico il momento di Youssef Maleh è poco, perchè il centrocampista mancino della Fiorentina in prestito al Venezia si sta regalando un'appendice stagionale da urlo.

Il classe '98 (nato a Castel San Pietro Terme da genitori marocchini), da gennaio diventato di proprietà dei viola ma che il club di Commisso ha lasciato terminare il 2020/2021 in Laguna, sta trascinando la squadra di Paolo Zanetti verso un clamoroso approdo in Serie A: goal (5 in 32 presenze), assist (5), grandi giocate e centralità nel progetto tattico dell'allenatore dei veneti, lo hanno consacrato come uno dei pezzi pregiati del campionato cadetto.

La crescita e i lampi di Maleh non hanno lasciato indifferente la Fiorentina, che nella finestra invernale di mercato ha deciso di acquisirne il cartellino a titolo definitivo pagando un indennizzo al Venezia con cui il ragazzo era in scadenza a giugno.

Giusto il tempo di vivere una favola che potrebbe portare in A gli arancioneroverdi, vittoriosi 1-0 al 'Tombolato' contro il Cittadella nella finale d'andata dei playoff di Serie B, e guadagnarsi la chiamata in Under 21 (con cui vanta già 5 presenze e un goal) per gli Europei.

Il commissario tecnico Paolo Nicolato, ha infatti inserito Maleh nella lista dei convocati per la seconda fase del torneo in programma dal 31 maggio al 6 giugno: un appuntamento al quale il giovane centrocampista prenderà parte non appena termineranno i playoff, ossia giovedì col return match del 'Penzo' contro gli uomini di Venturato. E chissà che Maleh non possa unirsi agli azzurrini con in tasca la promozione.