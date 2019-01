Maledizione Neymar: nel giorno del compleanno della sorella non gioca mai

Strana curiosità riguardante Neymar: mese di marzo sfortunato (ko per cinque anni di fila), mai in campo l'11 marzo (compleanno della sorella).

Una vera e propria maledizione. Quando la sorella di Neymar festeggia, il fuoriclasse del PSG è sempre infortunato: per il quinto anno di fila la curiosa coincidenza si ripete, diventando 'preoccupante' dopo il ko che gli farà saltare gli ottavi di Champions.

Con DAZN segui la Ligue 1 IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'attaccante brasiliano, vittima della frattura del quinto metatarso del piede, sarà costretto a guardare i compagni dalla tribuna nella doppia affascinante sfida che vedrà opposta la squadra di Tuchel al Manchester United.

Stop di 10 settimane per Neymar, che non sarà in campo nell'andata in programma il 12 febbraio e nel secondo round previsto il 6 marzo. Cinque giorni più tardi la sorella compirà gli anni e il verdeoro sarà ancora ai box.

Mese di marzo particolarmente sfortunato per Neymar, che nella passata stagione si infortunò a fine febbraio riportando lo stesso problema fisico insieme ad una distorsione alla caviglia. Per sua fortuna, 'O Ney' tornò in tempo utile per i Mondiali di Russia.

A far sorridere, come detto, è che la sua assenza solitamente coincide con il compleanno della sorella nata l'11 marzo. Quantomeno avrà molto più tempo libero per festeggiare al meglio insieme a lei, come avviene già da 4 anni...