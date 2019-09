Maledizione Fiorentina, non vince in A da 216 giorni: l'ultima volta il 17 febbraio

La maledizione della Fiorentina continua: l'ultima vittoria in Serie A risale al 17 febbraio, 1-4 contro la SPAL. 216 giorni fa.

Neanche questa volta la riesce a togliersi il peso che da febbraio si porta sulle spalle. Per la precisione dal 17 febbraio 2019, 216 giorni fa. A quella data risale l'ultima vittoria in del club viola, che da allora in campionato non ha mai più trovato i tre punti.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Da quell'1-4 contro la sono passate 18 partite, con un bilancio preoccupante: 8 pareggi, 10 sconfitte. Mai nessuna vittoria, alcune sfiorate, come quella di oggi pomeriggio con l' , sciupando un vantaggio iniziale di 0-2 firmato da Chiesa e Ribéry.

Peggio i toscani hanno fatto soltanto nel 1938, quando hanno raggiunto 21 partite senza nemmeno un successo.

La maledizione dei tre punti prosegue anche per Vincenzo Montella: 11 partite in Serie A da quando è tornato sulla panchina della Fiorentina, soltanto 4 pareggi e 7 sconfitte. 13 in assoluto. A far respirare le statistiche assolute c'è il 3-1 contro il Monza in Coppa di agosto, ma la maledizione in campionato non si ferma.

Il 2019 viola era iniziato con lo straordinario 7-1 contro la in : i primi due mesi si erano conclusi con la viola imbattuta, prima che il 3-1 subito dall'Atalanta in Serie A facesse precipitare le cose. Da lì, l'inizio di una maledizione. Che proprio l'Atalanta ha fatto continuare.