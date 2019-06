Maldini verso la permanenza al Milan: "Sono sempre ottimista"

Paolo Maldini ha parlato della sua situazione e della permanenza al Milan: "Stiamo parlando, sono sempre ottimista. Sensazioni positive".

Il cambio di rotta all’interno del ha riguardato Leonardo e Gennaro Gattuso, che hanno lasciato il loro incarico, ma non dovrebbe riguardare Paolo Maldini: l’ex capitano rossonero va verso la permanenza in società come direttore tecnico.

A confermare le sensazioni positive è stato lo stesso Maldini all’uscita da Casa Milan. Ai microfoni di ‘Sport Mediaset’ ha dichiarato che c’è ottimismo, anche se i discorsi con Ivan Gazidis sono ancora in pieno svolgimento.

"Le sensazioni sono sempre positive, sono qui in sede. Da parte mia c'è grande disponibilità, sono sempre ottimista. Non è il momento di parlarne fuori, però. Stiamo parlando con la società".

Maldini è entrato in società lo scorso agosto e ha affiancato Leonardo, assumendo il ruolo di direttore dello sviluppo strategico dell'area sportiva. La storia d'amore con i rossoneri sembra destinata a proseguire.