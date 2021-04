Maldini sulla Superlega: "L'ho saputo domenica sera come tutti, chiedo scusa ai tifosi"

Paolo Maldini, capo dell'area tecnica del Milan, parla prima della sfida contro il Sassuolo, ma tutte le discussioni ai microfoni di 'Sky Sport' convergono sul progetto della Superlega, ormai naufragato sul nascere.

"Vorrei precisare che non sono mai stato coinvolto nelle discussioni per la Superlega, l'ho saputo domenica come tutti voi, con il comunicato congiunto. Si è decisa ad un livello più alto".