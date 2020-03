Maldini rassicura tutti: "Io e Daniel debelleremo il coronavirus in una settimana"

Il dirigente rossonero è risultato positivo al covid-19 alla pari del figlio Daniel, che qualche settimana fa ha esordito in prima squadra.

Daniel Maldini è uno dei giocatori di che hanno contratto il coronavirus in queste settimane. Insieme al giovane giocatore del anche il leggendario padre Padolo, dirigente del Milan ed ex giocatore rossonero. Ora stanno bene, in via di guarigione.

E' lo stesso Maldini senior a parlare via social a proposito della positività al coronavirus, via Instagram. Nel video pubblicato sul social, vengono ringraziati tutti i tifosi e colleghi che si sono dimostrati vicini ai due rossoneri, evidenziando che in poco tempo il virus sarà superato.

Queste le parole di Maldini su Instagram:

"Noi stiamo bene, dovremo riuscire a debellare questo virus nel giro di una settimana".

Maldini ha come detto ringraziato tutti per quando apparso sui social negli ultimi due giorni:

"Hanno fatto arrivare il loro amore e la loro preoccupazione per la salute mia e di mio figlio. Grazie per il vostro affetto che non manca mai mai".

Non poteva mancare anche un plauso ai soldati in prima linea, ovvero tutti i protagonisti degli ospedali e non: