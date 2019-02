Maldini punzecchia Higuain: "Impossibile non crescere al Milan"

Il Milan si gode gli acquisti di gennaio Piatek e Paquetà ma Paolo Maldini, intervistato dopo la bella vittoria contro l'Atalanta, non ha ancora dimenticato del tutto la parentesi Higuain.

L'ex difensore, oggi dirigente rossonero, ai microfoni di 'Sky' ha infatti lanciato una frecciata in direzione del Pipita.

"Higuain? E' stato un matrimonio non andato benissimo. Ma qua c’è una società seria, Milanello è sempre un posto importante. E' un ambiente sano dove si può crescere, la società è seria, non vedo come non poter crescere in questo ambiente per un calciatore".