Maldini non ci sta: "Il Milan è primo, non può avere sempre arbitri esordienti"

Paolo Maldini non ha gradito l'arbitraggio del signor Marchetti nella sfida contro l'Udinese. Il dirgente rossonero ha parlato ai microfoni del canale tv ufficiale del club, sottolineando la sua insoddisfazione.

Prima però, Maldini ha evidenziato come la prestazione degli uomini di Stefano Pioli non sia stata all'altezza delle aspettative.

"Partirei dalla nostra prestazione. Non siamo perfetti, così come non lo sono le altre visto che siamo ancora primi. I nostri difetti sono venuti fuori, siamo poco brillanti. Sia oggi che a Salerno siamo andati in vantaggio, che è la cosa più difficile, ma poi ci siamo fatti rimontare".

Poi i commenti sull'arbitraggio, con riferimento ad altri episodi che a detta del dirigente rossonero hanno penalizzato il Milan.

"Il VAR dovrebbe togliere i dubbi, usato così fa male perché non è la prima volta. E' un episodio evidente, chi decide deve capire di calcio.

E dico un'altra cosa: il Milan è in testa e non può avere sempre un arbitro esordiente a San Siro. Non è facile arbitrare a San Siro. Purtroppo l'arbitro ha fatto degli errori, si è giocato pochissimo".

Per Maldini però, l'importante è tenere sempre bene a mente l'aspetto mentale, specialmente in un momento un po' complicato.

"La testa comanda tutto il corpo, ma la brillantezza non è solo una questione di testa. Lo stesso discorso che ho fatto per l'arbitro lo posso fare per i giocatori che per la prima volta stanno lottando per vincere qualcosa. Con l'esperienza si imparano a gestire queste cose".

In conclusione una dichiarazione di intenti in vista della fine della stagione in corso.

"Spero che sia vero che giocare con le grandi squadre sia più semplice. Noi ci prepareremo al meglio, giocheremo al massimo per provare a vincere un titolo".