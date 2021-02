Maldini e il rinnovo di Ibrahimovic: "Non vedo perché non dovrebbe restare"

Il direttore tecnico dei rossoneri parla della possibile conferma dello svedese: "Ci ha detto che dipenderà dal suo corpo, ma se continua così...".

Il Milan pensa al presente e alla corsa verso il titolo, ma anche al futuro. Un futuro nel quale ci può ancora essere spazio per Zlatan Ibrahimovic. Nonostante le quaranta primavere del prossimo 3 ottobre.

Paolo Maldini ha parlato a 'BeIN Sports' del possibile rinnovo per lo svedese, che ha un contratto fino a fine stagione e, come riferisce il Direttore Tecnico rossonero, ha già le idee chiare.

"Abbiamo un gruppo giovane, la squadra ha bisogno di un leader come Ibrahimovic. Il rinnovo? Ci ha detto che dipenderà dal suo corpo, ma se continua così non vedo perché non possa essere ancora con noi l'anno prossimo..."

Non soltanto Ibrahimovic in scadenza, ma anche altri perni rossoneri come Donnarumma o Calhanoglu. Maldini, comunque, non genera allarmismi per il futuro.