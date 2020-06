Maldini: "Donnarumma il migliore al mondo, il Milan deve tenerlo"

Paolo Maldini ammette la volontà del Milan di puntare a lungo su Gianluigi Donnarumma: "Abbiamo il dovere di provare a tenere uno come lui".

La notizia dell'ultimo periodo è da prima pagina, musica soave per le orecchie dei tifosi del : prime avvisaglie di contatti tra il club rossonero e Gianluigi Donnarumma per il rinnovo di un contratto la cui scadenza (2021) non può di certo lasciare tranquilli.

Da parte del 'Diavolo' c'è la volontà di confermare il portierone campano anche per i prossimi anni, certificata dalle parole di Paolo Maldini che si è così espresso nel prepartita del match con la ai microfoni di DAZN.

"Ci sono molte cose sul tavolo, il Milan ha il dovere di provare a tenere un calciatore importante come Gigio. E' un simbolo, uno che ha iniziato nel settore giovanile: secondo me è il migliore portiere al mondo".

Più pessimista il commento sulla situazione relativa a Zlatan Ibrahimovic, quasi recuperato dall'infortunio ma destinato a salutare Milano al termine della stagione.