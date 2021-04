Maldini conferma il rinnovo di Ibrahimovic col Milan: "Siamo ai dettagli"

Zlatan Ibrahimovic rinnova, Donnarumma non ancora. Paolo Maldini, intervistato da 'Sky Sport', torna sul tema più caldo del momento in casa Milan.

L'ex capitano, oggi dirigente rossonero, conferma che per il rinnovo di Ibrahimovic è davvero questione di giorni se non di ore.

Discorso molto diverso, almeno per il momento, sul caso Donnarumma con Raiola che chiede un sostanzioso adeguamento dell'ingaggio.

"Diventare una bandiera? E' una scelta che uno fa. Tante volte ha dato soddisfazioni come nel mio caso, altre volte no. Non sono qua per giudicare. So cosa ho a disposizione dal club e so quale è la mia idea di squadra. Per fare un affare bisogna essere felici in due".