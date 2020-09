Maldini a sorpresa: "Milan preoccupato dalla sfida contro lo Shamrock"

Il dirigente rossonero ha parlato di Tonali e Boban, smentendo il possibile arrivo di Chiesa: "Non esiste una trattativa".

Grandi speranze per il nuovo , riuscito a confermare prima Pioli e dunque Ibrahimovic. Diversi giovani sono arrivati per provare a vivere una stagione vincente, da Brahim Diaz a ovviamente Sandro Tonali, ultimo acquisto della società rossonera per il 2020/2021.

Si parla in questi giorni di un possibile nuovo arrivo giovane ed italiano per il Milan, ovvero quello di un Federico Chiesa continuamente sballottato tra le voci di calciomercato. Per Paolo Maldini, dirigente rossonero, si tratta però di un'eventualità per ora non possibile:

"E' uno dei migliori giovani italiani, non è mai esistita una trattativa con la per Chiesa, è questo lo stato dei fatti ad oggi".

Intervistato da Sky Sport, Maldini ha detto la sua anche su Tonali, appena presentato in rossonero:

"Ha coronato il suo sogno ed è una bellissima storia, una cosa molto particolare. Non era possibile pensarlo neanche un mese fa, siamo arrivati a questo punto grazie alla determinazione del ragazzo, al lavoro degli agenti. Cellino è stata una persona di assoluto valore, grazie anche ai nostri proprietari che hanno cambiato rotta".

Al Milan non è più presente l'amico Boban:

"Il fatto che non ci sia mi rattrista, è un mio caro amico, senza di lui siamo meno forti ma cerchiamo di arrivare ad un'idea comune".

Prima gara stagionale per il Milan, la sfida contro lo Shamrock in :