Maldini a DAZN: "Vogliamo che il Milan abbia uno stadio di proprietà, magari con l'Inter"

Paolo Maldini a DAZN parla del progetto stadio del Milan: "Vogliamo uno stadio di proprietà, anche insieme all'Inter".

Il progetto stadio a Milano tiene banco ormai da settimane: sia che sembrano intenzionate ad avere un proprio impianto di proprietà, tanto che ci sarebbe l'idea di poterlo sviluppare insieme.

L'ipotesi è stata confermata anche dal direttore dell'area sportiva rossonera Paolo Maldini. Intervistato a 'DAZN', ha parlato proprio del progetto stadio e della possibilità di collaborare con i rivali storici per la costruzione del nuovo impianto di Milano.

“Abbiamo l’idea di avere uno stadio di proprietà, magari insieme all’Inter, ma di altissimo livello. È un progetto a lunga scadenza”.

Lo stadio sarà anche uno dei mezzi per riportare il Milan in alto e per tornare a vincere, anche se l'ex difensore e ora dirigente rossonero sa che sarà una questione di molto tempo e con tutte le difficoltà che ne conseguono.

"L’idea è riportare il Milan a essere protagonista, ci vorrà magari un po’ di tempo. Sarà difficile tornare a vincere come abbiamo fatto per tanti anni. La cravatta gialla come Galliani? La metterei soltanto se andiamo in qualche finale, se no non la metterei mai”

Per quanto riguarda invece il suo futuro, Maldini ha smentito la possibilità di diventare il presidente del Milan in un futuro.