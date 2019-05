Maldini a DAZN: "Devo valutare Gattuso in modo freddo, abbiamo ruoli diversi"

Una partita per centrare l'obiettivo, poi il futuro tutto da scrivere. Gennaro Gattuso vive tra incertezze il presente e il suo futuro da allenatore del , con l'obiettivo da centrare.

Della posizione del tecnico anche Paolo Maldini a 'DAZN'. L'ex capitano ha chiarito il suo rapporto con l'attuale allenatore rossonero.

“Bisogna avere rispetto della persona, siamo tutti e due al Milan per far sì che le cose funzionino. Le vedute possono essere diverse, ma il rapporto aiuta. Devo essere freddo nel valutarlo, la responsabilità è diversa, non facciamo più parte di una squadra ma siamo dentro la squadra con ruoli diversi”.