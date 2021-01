Malcuit saluta il Napoli: è fatta con la Fiorentina, oggi le visite

La Fiorentina si assicura Kevin Malcuit, in uscita dal Napoli: prestito con diritto di riscatto, sostituirà Lirola sulla fascia destra.

Proseguirà ancora in la carriera di Kevin Malcuit: ma non al dove, dopo il grave infortunio al crociato, ha perso confidenza con il terreno di gioco fino a diventare una riserva fissa nelle gerarchie di Gattuso.

Come riportato da 'Sky Sport', è praticamente fatta per l'approdo del francese alla , a caccia a sua volta del sostituto di Pol Lirola, ceduto al in tempi non sospetti.

La formula è quella del prestito con diritto di riscatto, fissate per la giornata di oggi le visite mediche di rito e la firma del contratto che legherà l'ex ai viola.

Altre squadre

Ai saluti anche Fernando Llorente, ormai prossimo alla firma con l' : qui prenderà il posto di Kevin Lasagna che si trasferirà al in prestito oneroso con obbligo di riscatto.