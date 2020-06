Malaria letale: morto il 24enne togolese Koudagba

Il Togo piange la scomparsa di Kossi Koudagba, attaccante di 24 anni stroncato dalla malaria: lo scorso anno aveva vinto il campionato.

Un'altra morte nel mondo del calcio: Kossi Koudagba, attaccante togolese, se n'è andato all'età di 24 anni dopo aver contratto la malaria che, purtroppo per lui, si è rivelata fatale.

Secondo quanto riportato da 'BBC', Koudagba aveva deciso di trascorrere la quarantena da Coronavirus a Dévié, nella periferia della capitale Lomé, dove era cresciuto: proprio lì sarebbe entrato in contatto con la malattia.

Attaccante di talento, giocava con l'ASC Kara con cui, nella stagione 2018/2019, si era laureato campione del Togo e capocannoniere del torneo, bissando il traguardo ottenuto precedentemente in seconda divisione con l'Espoir FC.

Koudagba si era rivelato importante per la nazionale togolese con cui aveva conquistato la qualificazione alla Coppa d'Africa, che si sarebbe dovuta disputare in Camerun dal 4 al 25 aprile.

In passato non riuscì a passare le visite mediche con i tunisini dell'US Tataouine, in cui vennero riscontrati dei problemi cardiaci di cui si fece carico la Federazione del Togo.