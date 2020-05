Malagò annuncia: "Al 99,9% la Serie A ripartirà il 13 giugno"

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha annunciato: "Il campionato di Serie A ripartirà il 13 giugno al 99,9%".

Già nella giornata di mercoledì vi abbiamo raccontato dell'assemblea della Lega di , dove si è votato per far riprendere il campionato giorno 13 giugno, con la stragrande maggioranza delle votazioni a favore di questa data.

Oggi arriva l'importante segnale di Giovanni Malagò, presidente del CONI, che ha annunciato ai microfoni di 'Non è un paese per giovani' su Radio Due la probabile ripartenza della Serie A proprio per quella data.

"Il campionato di Serie A ripartirà il 13 giugno al 99,9%. La sfida tra alcuni medici e il CTS non la capisco. Una volta ricominciato, non so quando finirà, ci vorrebbe la palla di vetro".

Queste le poche, ma chiarissime, parole del numero uno dello sport italiano. Un parere che certamente conterà molto per la ripresa del calcio in , ma che poi dovrà anche fare i conti con la decisione del Governo, a cui spetta sempre l'ultima parola in questo caso.

Com'è noto, il Comitato Tecnico-Scientifico ha imposto la quarantena obbligatoria di 14 giorni per ogni squadra nella quale un giocatore venga colpito dal coronavirus. Uno scenario certamente non improbabile che, di fatto, costringerebbe il campionato allo stop.

Altre squadre

A questa "lotta" probabilmente fa riferimento Giovanni Malago. Ecco perché la FIGC ha una speranza, pronta a diventare richiesta: quella che le norme sull'isolamento vengano in questo senso ridotte e allentate.