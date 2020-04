Malagò a DAZN: "Ripartenza Serie A? Non dovranno esserci vincitori e vinti"

Giovanni Malagò, presidente del CONI; è stato intervistato da Diletta Leotta su DAZN: "Giusto rinviare l'Europeo, pensate alle gare senza pubblico".

Anche il numero uno dello sport italiano, Giovanni Malagò, si trova ovviamente a casa e sta svolgendo il suo lavoro come meglio può dalla sua abitazione. Intervistato da Diletta Leotta per DAZN, il presidente del CONI racconta proprio le sue giornate attuali.

“Quante ore utilizzo lo smartphone? Dalle 7.30 del mattino alle 23, con rarissime pause durante la giornata. Mi alterno con l’IPad per le chat e per tutte le dirette Skype. Poi ho un altro cellulare che utilizzo per le chiamate dell’ufficio. È un manicomio, questo smartworking per me è un disastro”.

In tanti discutono se sia meglio riprendere o no la , ma su questo Malagò non vuole sbilanciarsi.

“Il destino della Serie A? Credo che il grande errore che si possa fare è quello di intervenire in contesti e in mondi dove ci sono delle precise deleghe e rappresentanze. Tu vuoi essere il presidente di una federazione? Allora questo è il tuo momento in cui prendere decisioni. Tutti devono perdere qualcosa, l’ideale sarebbe trovare insieme il modo che non ci siano vinti né vincitori e che il calcio possa ripartire il prima possibile e a prescindere da questa stagione”.

Per quanto riguarda lo stop del calcio, in particolare quello di , Malagò si esprime con certezza assoluta: giusto rinviare il torneo.

“Europei 2020? Se già è discutibile e opinabile cos’è una partita di qualsiasi sport, in questo caso parliamo di calcio, a porte chiuse... pensa cosa sarebbe stato un Europeo senza pubblico, peraltro coi biglietti già esauriti. È stata una decisione sacrosanta, e anche su questo, secondo me sarà un grande Europeo, sarà il motivo per cui il calcio a livello internazionale potrà ripartire tutto insieme".

E si fida di Roberto Mancini, quando dice che il prossimo anno sarà una Nazionale ancora più forte.