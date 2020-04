Malaga, un uomo in quarantena dentro lo stadio: "Passeggio sul campo da gioco"

Andres Perales ha svolto diverse mansioni per il Malaga, ora trascorre la sua quarantena all'interno dello stadio 'La Rosaleda'.

La quarantena non è esattamente uguale per tutti: anche nel mondo del calcio gli addetti ai lavori trascorrono il proprio periodo di isolamento in modi del tutto diversi. Ed è proprio il caso di dire che Andrés Perales, un uomo di 83 anni di Malaga, sta vivendo un momento della sua vita che ricorderà a lungo.

L'uomo ha svolto diverse mansioni per il club andaluso: portiere, autista, giardiniere, ufficiale di campo, guardia di sicurezza e massaggiatore. Una vera istituzione all'interno del Malaga: ora Perales trascorre la sua quarantena all'interno dello stadio 'La Rosaleda'.

Ai microfoni de 'El Pais' il diretto interessato ha raccontato la sua particolare esperienza:

"Sono abituato alle partite, agli allenamenti e ora ci sentiamo soli. Andy (il figlio), il cane e io. Mi fa male vedere lo stadio vuoto. Quando fa bel tempo vado a passeggiare sul campo da gioco".

Perales vive attualmente in una casa posta all'interno dello stadio del club, con un 'giardino' di tutto rispetto e la giusta ricompensa per chi ha dedicato gran parte della propria vita al bene del club.