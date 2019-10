Maiorca-Real Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Maiorca sfida il Real Madrid capolista nella 9ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Zinedine Zidane, capolista della spagnola, sfida in trasferta nelle Isole Baleari il neopromosso Maiorca per la 9ª giornata del torneo. I Blancos sono al momento imbattuti e guidano la graduatoria con 18 punti in 8 gare, frutto di 5 vittorie e 3 pareggi, i maiorchini si trovano al terzultimo posto a quota 7, con 2 vittorie, un pareggio e 5 k.o.

Segui Maiorca-Real Madrid in diretta streaming su DAZN

Nei 56 precedenti fra le due formazioni nel massimo campionato spagnolo si registra un predominio dei castigliani con 36 vittorie, 11 pareggi e 9 affermazioni rossonere. Il Maiorca è penultimo nella classifica in base ai tiri in porta, appena 18 finora, ben 34 in meno del Real Madrid, primo in questa speciale graduatoria.

I rossoneri sono anche la squadra che ha concesso al momento più calci di rigore nella Liga, 5, e il suo giocatore Lago Junior è l'unico ad aver commesso più di un fallo da rigore nel torneo.

Il croato Budimir è il miglior marcatore dei maiorchini con 3 goal realizzati, mentre Karim Benzema è il giocatore più prolifico dei Blancos e il capocannoniere della Liga assieme a Gerard Moreno e Loren Morón con 6 reti. Il Maiorca è reduce da 2 sconfitte e una vittoria nelle ultime 3 gare, il Real Madrid ha collezionato 2 vittorie e un pareggio nel Derby di Madrid nelle ultime tre giornate. In questa pagina tutte le informazioni su Maiorca-Real Madrid: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

MAIORCA-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Maiorca-Real Madrid

Maiorca-Real Madrid Data: 19 ottobre 2019

19 ottobre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO MAIORCA-REAL MADRID

Maiorca-Real Madrid si disputerà la sera di sabato 19 ottobre 2019 nel palcoscenico dell'Iberostar Estadi di Palma de Maiorca. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Alberola Rojas, è previsto per le ore 21.00.

La sfida Maiorca-Real Madrid sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN con un abbonamento Sky potranno inoltre vedere la partita in tv attraverso l'applicazione presente sul decoder Sky Q. La telecronaca della partita sarà curata da Massimo Callegari.

I clienti DAZN che lo volessero potranno anche seguire Maiorca-Real Madrid in diretta streaming sul proprio pc o notebook collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando l'applicazione e successivamente avviandola e selezionando l'evento dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Vicente Moreno dovrebbe puntare sul 4-3-3. In attacco l'ex e , Ante Budimir, agirà da centravanti, con ballottaggio fra Dani Rodríguez e Kubo a destra e Lago Junior a sinistra. In mezzo al campo Febas e Salva Sevilla agiranno da mezzali, mentre il ghanese Idrissu Baba sarà il playmaker. In difesa, davanti al portiere Reina, Sastre e Fran Gámez saranno i due terzini, mentre Valjent e Raíllo comporranno la coppia centrale. Out per infortunio l'attaccante Cucho Hernández, il difensore centrale Sedlar e il terzino mancino Baba Rahman.

Zidane, anche considerato l'imminente impegno in a Istanbul contro il , ha escluso dai convocati gli acciaccati Modric, Bale e Lucas Vazquez e dovrà fare a meno per infortunio anche di Nacho Fernández in difesa e di Asensio davanti. Logico dunque un po' di turnover, soprattutto a centrocampo e in attacco. In mediana Casemiro sarà il playmaker, con Isco e Valverde mezzali, nel tridente offensivo James Rodríguez e Vinicius Jr. affiancheranno Benzema. In difesa a sinistra si rivedrà il brasiliano Marcelo, con Odriozola a destra e la coppia Varane e Sergio Ramos in difesa. Fra i pali, superati i problemi fisici, si rivedrà Courtois al posto di Areola.

MAIORCA (4-3-3): Reina; Sastre, Valjent, Raíllo, Fran Gámez; Feba, Idrissu Baba, Salva Sevilla; Dani Rodríguez, Budimir, Lago Jr.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Isco, Casemiro, Valverde; James Rodríguez, Benzema, Vinicius Jr.