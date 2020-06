Maiorca-Barcellona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Maiorca ospita il Barcellona capolista nella 28ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La capolista riprende il suo cammino verso il titolo dopo la lunga sospensione della per l'emergenza Coronavirus e sfida in trasferta il Maiorca di Vicente Moreno per la 28ª giornata del massimo campionato spagnolo. La squadra di Quique Setién comanda la classifica con 58 punti, frutto di 18 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, e ha un vantaggio di 2 lunghezze sui rivali del . I balearici occupano invece la terzultima posizione in graduatoria a quota 25, con un cammino di 7 successi, 4 pareggi e 16 k.o.

Il bilancio dei precedenti in campionato è decisamente favorevole ai catalani con 34 vittorie, 13 affermazioni del Maiorca e 10 pareggi. Nessuna vittoria per i rossoneri nelle ultime 9 partite di Liga contro il Barcellona (8 sconfitte e un pareggio). L'ultima affermazione degli isolani contro i blaugrana risale al 17 maggio 2009, quando il Maiorca di Manzano superò 2-1 la squadra di Guardiola, rimontata grazie alle reti di Juan Arango e Cléber Santana.

I catalani hanno tuttavia perso 5 gare in trasferta finora nella Liga: questo rappresenta il loro peggior risultato in campionato dalla stagione 2007/08, quando arrivarono a 6 sconfitte lontano dal Camp Nou. I 58 punti finora raccolti dai catalani, inoltre, rappresentano il bottino più magro di una capolista della Liga a questo punto della stagione dal 2006/07 (anche in quell'anno guidava il Barcellona con 53 punti dopo 27 gare).

Tre vittorie e una sconfitta nel Clasico contro il Real Madrid per i blaugrana nelle ultime 4 giornate, 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta, invece, per il Maiorca. Il fuoriclasse argentino Lionel Messi è il bomber del Barcellona e il capocannoniere della Liga con 19 reti realizzate. 'La Pulce' ha segnato in tutti gli ultimi 6 incroci nella Liga con i balearici, firmando 11 goal con ben 2 triplette: la prima nell’ottobre del 2011, la seconda, invece, a dicembre 2019.

In casa Maiorca il miglior realizzatore è l'ex centravanti di Reggina e , Ante Budimir, autore di 9 goal fino a questo momento. In questa pagina tutte le informazioni su Maiorca-Barcellona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

MAIORCA-BARCELLONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Maiorca-Barcellona

Maiorca-Barcellona Data: 11 giugno 2020

11 giugno 2020 Orario: 22.00

22.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO MAIORCA-BARCELLONA

Maiorca-Barcellona si giocherà la sera di sabato 13 giugno 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio de Son Moix di Palma di Maiorca. La partita, la 58° nella Liga fra le due formazioni, sarà arbitrata dal signor Carlos Del Cerro Grande. Fischio d'inizio alle ore 22.00.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta la sfida Maiorca-Barcellona. I suoi clienti potranno vedere la partita anche in tv se in possesso di un moderno modello smart compatibile con la app o collegando al proprio televisore una console (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La telecronaca della gara sarà curata da Stefano Borghi.

Gli utenti DAZN possono seguire Maiorca-Barcellona in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

È possibile inoltre vedere il match su pc e notebook, collegandosi semplicemente con il sito ufficiale della piattaforma.

Vicente Moreno schiererà i rossoneri con un 4-3-3 speculare a quello del Barcellona. Davanti l'albanese Budimir agirà da centravanti nel tridente con Dani Rodríguez e Cucho Hernández. A centrocampo il ghanese Idrissou Baba sarà il playmaker, con il giapponese Kubo e Salva Sevilla mezzali ai suoi lati. In difesa dubbio a sinistra, con Fran Gámez favorito su Sastre. A destra agirà Pozo, mentre Valjent e Raíllo comporranno la coppia centrale. Fra i pali ci sarà Manolo Reina. Indisponibili il lungodegente Koutris e l'esterno basso mancino Lumor, alle prese con una lesione al soleo.

Tutti a disposizione per Quique Setién, fatta eccezione per l'infortunato Dembelé, il cui rientro è previsto ad agosto, e per lo squalificato Lenglet. Non al meglio anche Semedo, cui sulla destra difensiva potrebbe dunque essere preferito Sergi Roberto. A sinistra ci sarà Jordi Alba, mentre Piqué e Umtiti formeranno la coppia centrale. A centrocampo Busquets sarà affiancato dalle due mezzali Arthur e Frenkie De Jong. Davanti è recuperato Luis Suárez, che riprenderà il suo posto al centro del tridente con Messi e Griezmann.

MAIORCA (4-3-3): Reina; Pozo, Valjent, Raíllo, Fran Gámez; Kubo, Idrissu Baba, Salva Sevilla; Dani Rodríguez, Budimir, Cucho Hernández.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Arthur, Busquets, F. De Jong; Messi, L. Suárez, Griezmann.