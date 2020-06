Maiorca-Barcellona 0-4: poker blaugrana e prove di fuga sul Real Madrid

Il Barcellona si impone sul campo del Maiorca con le reti di Vidal, Braithwaite, Jordi Alba e Messi, portandosi a cinque punti sul Real.

Prove di fuga per il di Leo Messi, che nella 28esima giornata di batte fuori casa il Maiorca e si porta momentaneamente a cinque lunghezze dal , impegnato domani al Bernabeu contro l' .

La partita si mette subito in discesa per gli uomini di Setien grazie al perfetto inserimento di Vidal, che dopo appena due minuti sfrutta alla perfezione un bel cross di Jordi Alba e batte Reina. I padroni di casa provano a reagire con una bellissima azione personale di Kubo, fermato però dai riflessi di Ter Stegen.

Dalle discese del giapponese arrivano i principali pericoli per la difesa blaugrana, ma prima dell'intervallo gli ospiti colpiscono ancora: azione confusa in area con un rimpallo favorevole per Messi, che serve di testa Braithwaite, bravo poi a finalizzare di destro sotto la traversa.

Nella ripresa il Maiorca prova con tutte le proprie forze a riaprire i giochi, ma la difesa del Barcellona è ben disposta e sfrutta bene il filtro dei mediani. Setien manda in campo Rakitic, Suarez, Semedo e Arthur, ma nel finale è Jordi Alba a sigillare la vittoria con una discesa delle sue e un preciso piatto sinistro sul primo palo.

In pieno recupero partecipa alla festa anche Leo Messi, che riprende da dove aveva lasciato e timbra il poker finale con un preciso destro all'incrocio.