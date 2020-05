Mainz-Lipsia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il posticipo della domenica pomeriggio del 27° turno di Bundesliga mette di fronte Mainz e Lipsia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Il di Achim Beierlorzer sfida in casa il di Julian Nagelsmann nella seconda gara della domenica della 27ª giornata di . I padroni di casa sono quartultimi in classifica assieme all' a quota 27 punti, frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 15 sconfitte, i 'Tori' occupano invece il 5° posto in classifica con 51 punti e un cammino di 14 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte, e sono in lotta per la zona Champions.

Sono 7 i precedenti fra le due squadre in Bundesliga, e vedono un netto predominio della formazione dell'ex Est con 4 vittorie, 2 pareggi e un solo successo del Mainz. Il successo per 8-0 del Lipsia nella gara di andata rappresenta il suo miglior risultato di sempre del club, e, viceversa, quello peggiore in tutte le competizioni per gli Zerocinque.

Il Mainz ha rimediato una sconfitta, una vittoria e 2 pareggi consecutivi nelle ultime 2 giornate di Bundesliga, il Lipsia invece ha collezionato una vittoria e 3 pareggi consecutivi nelle ultime 4 gare disputate.

Lo svedese Robin Quaison, autore di 12 reti in campionato, è il miglior realizzatore del Mainz, mentre Timo Werner, con un bottino di 21 goal, è il bomber del Lipsia. L'attaccante del Lipsia Yussuf Poulsen, grazie alla sua marcatura nell'ultimo turno contro il , è tornato a segnare dopo 146 giorni di astinenza. In questa pagina tutte le informazioni su Mainz-Lipsia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

MAINZ-LIPSIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Mainz-Lipsia

Mainz-Lipsia Data: 24 maggio 2020

24 maggio 2020 Orario: 15.30

15.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO MAINZ-LIPSIA

Mainz-Lipsia si disputerà il pomeriggio di domenica 24 maggio 2020 all'Opel Arena di Mainz. Il fischio d'inizio del match è previsto per le ore 15.30.

Il confronto Mainz-Lipsia sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite). Riccardo Gentile curerà la telecronaca.

Sugli stessi canali sarà possibile seguire il pre e post partita con 'Bundesliga Show', il programma curato in studio da Federica Lodi, con Massimo Marianella e Andrea Marinozzi.

Se si optasse per la visione dell'evento in diretta , gli abbonati Sky, grazie a Sky Go, potranno vedere Mainz-Lipsia anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi Android e iOS.

C'è tuttavia un'altra valida possibilità, costituita da Now Tv. Mediante il servizio di streaming live e on demand di Sky, tifosi e appassionati possono seguire in diretta streaming le gare di Bundesliga e il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare.

Beierlorzer potrebbe puntare sul 3-4-3. In attacco Onisiwo è in vantaggio su Boëtius come esterno offensivo di destra, con Mateta centravanti e l'ex palermitano Quaison esterno offensivo di sinistra. Edmilson Fernandes (in vantaggio su Latza) e Kunde giocheranno come interni di centrocampo, mentre Baku e Aarón dovrebbero essere i due tornanti. Davanti al portiere Fabian Müller, St. Juste, Bruma e Niakhaté comporranno la linea a tre difensiva.

Nagelsmann schiererà il Lipsia con il 3-5-2. Davanti tandem composto da Poulsen e Timo Werner. Sulle due fasce saranno chiamati a un grande lavoro Nkunku a destra e Angeliño a sinistra. In mezzo Laimer sarà il playmaker, con Sabitzer e Kampl, favorito su Adams, mezzali. In difesa Klostermann, Upamecano e Halstenberg, mentre fra i pali agirà l'ungherese Gulácsi.

MAINZ (3-4-3): F. Müller; St. Juste, Bruma, Niakhaté; Baku, E. Fernandes, Kunde, Aarón; Onisiwo, Mateta, Quaison.

LIPSIA (3-5-2): Gulácsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Nkunku, Sabitzer, Laimer, Kampl, Angeliño; Poulsen, Werner.