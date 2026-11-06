Mainz-Bayern Monaco: Presentazione della sfida di Bundesliga

Bundesliga - Game Week 9 7 nov 2026 - 09:30 MEWA Arena

Il Bayern Monaco va alla MEWA Arena per affrontare un Mainz 05 in difficoltà in Bundesliga. Calcio d’inizio alle 10:30 EST e alle 14:30 GMT.

Il Mainz in difficoltà affronta il Bayern capolista

Il Mainz ha perso quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, comprese tre delle ultime quattro in Bundesliga. Nell’ultima gara ha perso 4-1 contro l’Elversberg, ritrovandosi a metà classifica prima della visita dei campioni.

Getty Images

I pareggi stanno diventando un problema per il Bayern?

Il Bayern Monaco ha pareggiato quattro delle ultime otto partite in tutte le competizioni. Il 2-2 contro il Dortmund sarà particolarmente frustrante per il Bayern, che ha dominato la partita e fatto registrare un dato di xG pari a 4,48, salvo poi subire il pareggio di Fabio Silva all’89° minuto. Harry Kane, reduce dalla vittoria del Pallone d’Oro e dalla firma di un nuovo contratto con il Bayern, guiderà l’attacco, supportato da Michael Olise, Lennart Karl e Alphonso Davies.

Getty Images

Statistiche principali e notizie sugli infortuni

Il Mainz ha conquistato appena un punto sui 12 disponibili nelle partite casalinghe di campionato.

Il Bayern deve fare a meno di Luis Diaz e Serge Gnabry, entrambi alle prese con problemi ai muscoli posteriori della coscia, mentre la presenza di Jamal Musiala è in dubbio.

Probabili formazioni

Mainz (352): Zentner; Da Costa, Gruber, Potulski; Caci, Lee, Sano, Amiri, Widmer; Tietz, Becker.

Bayern (4231): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Brown; Kimmich, Pavlovic; Olise, Karl, Davies; Kane.

Notizie sulle squadre e rose