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Bundesliga
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MEWA Arena
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Con il contributo di

Mainz 05-Bayern Monaco, la guida alla sfida di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Magonza 05 vs Bayern Monaco
Magonza 05
Bayern Monaco
Bundesliga
H. Kane
M. Olise

Analisi completa della sfida di Bundesliga tra Mainz e Bayern Monaco: le ultime sulle squadre, le scelte tattiche, lo stato di forma e altro ancora.

Mainz-Bayern Monaco: Presentazione della sfida di Bundesliga

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Bundesliga - Game Week 9
MEWA Arena

Il Bayern Monaco va alla MEWA Arena per affrontare un Mainz 05 in difficoltà in Bundesliga. Calcio d’inizio alle 10:30 EST e alle 14:30 GMT.

Il Mainz in difficoltà affronta il Bayern capolista

Il Mainz ha perso quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, comprese tre delle ultime quattro in Bundesliga. Nell’ultima gara ha perso 4-1 contro l’Elversberg, ritrovandosi a metà classifica prima della visita dei campioni.

SV Elversberg v 1. FSV Mainz 05 - Bundesliga 2026/27Getty Images

I pareggi stanno diventando un problema per il Bayern?

Il Bayern Monaco ha pareggiato quattro delle ultime otto partite in tutte le competizioni. Il 2-2 contro il Dortmund sarà particolarmente frustrante per il Bayern, che ha dominato la partita e fatto registrare un dato di xG pari a 4,48, salvo poi subire il pareggio di Fabio Silva all’89° minuto. Harry Kane, reduce dalla vittoria del Pallone d’Oro e dalla firma di un nuovo contratto con il Bayern, guiderà l’attacco, supportato da Michael Olise, Lennart Karl e Alphonso Davies.

Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Statistiche principali e notizie sugli infortuni

  • Il Mainz ha conquistato appena un punto sui 12 disponibili nelle partite casalinghe di campionato.
  • Il Bayern deve fare a meno di Luis Diaz e Serge Gnabry, entrambi alle prese con problemi ai muscoli posteriori della coscia, mentre la presenza di Jamal Musiala è in dubbio.

Probabili formazioni

Mainz (352): Zentner; Da Costa, Gruber, Potulski; Caci, Lee, Sano, Amiri, Widmer; Tietz, Becker.

Bayern (4231): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Brown; Kimmich, Pavlovic; Olise, Karl, Davies; Kane.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Magonza 05 - Bayern Monaco

3-5-2
Magonza 05 crest
Magonza 05
M05
Formazione
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB
4-2-3-1
R. ZentnerR. ZentnerK. PotulskiK. PotulskiD. da CostaD. da CostaS. BellS. BellN. AmiriN. AmiriA. CaciA. CaciP. NebelP. NebelK. SanoK. SanoS. WidmerS. WidmerP. TietzP. TietzS. BeckerS. BeckerM. NeuerM. NeuerN. BrownN. BrownM. KimM. KimK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoL. KarlL. KarlJ. KimmichJ. KimmichA. DaviesA. DaviesM. OliseM. OliseA. PavlovicA. PavlovicH. KaneH. Kane
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB
3-5-2
Magonza 05

Formazione titolare

Bayern Monaco

Allenatore

  • U. Fischer
  • V. Kompany

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