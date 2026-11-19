Il Milan riparte dopo la sosta da San Siro, affrontando la vera rivelazione di questo campionato, il Frosinone di Alvini. Amorim spera di avere tutti i titolari a disposizione, nello specifico Maignan, Pulisic e Pavlovic.
MAIGNAN RECUPERATO
Il portiere francese è tornato a lavorare parzialmente in gruppo da oggi. Il problema alla coscia accusato in Nazionale è praticamente superato.
Torriani rimane pre allertato, ma Maignan sarà al 90% titolare tra i pali della porta del Milan contro il Frosinone.
PULISIC L'ULTIMO A RIENTRARE
Per quanto riguarda l'americano, c'è da segnalare che tornerà ad allenarsi a Milanello soltanto nella giornata di domani, proprio alla vigilia di Milan-Frosinone.
Nonostante questo, l'impiego di Pulisic è previsto regolarmente dal primo minuto. Amorim non ha intenzionato di rinunciarvi, nonostante le fatiche in Nazionale e il volo transoceanico.
DUBBIO PAVLOVIC
L'altra buona notizia, oltre al recupero di Maignan, è quella del rientro parziale in grupo di Pavlovic.
Rispetto al portiere, però, l'impiego del centrale serbo dall'inizio è meno probabile. Sarà decisivo l'allenamento di domani, durante il quale Amorim potrà valutare le condizioni di Pavlovic a 24 ore dal Frosinone.
Qualora non dovesse partire titolare, ci sarà Diawara al suo posto.
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